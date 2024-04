Futuro Conte, un top club vira su un altro profilo: aumentano le quotazioni per il Napoli

Il nome principale per la panchina del Napoli resta quello di Antonio Conte. Aumentano le quotazioni per gli azzurri dopo che un top club ha deciso di rinunciare all’italiano.

In estate avverrà una grossa rivoluzione in casa Napoli, che investirà ogni singolo reparto della società. Il primo passo è stato già compiuto dal punto di vista dirigenziale, con Giovanni Manna che ricoprirà il ruolo di Direttore Sportivo, attualmente occupato da Mauro Meluso.

Intanto continua la caccia al prossimo allenatore, con De Laurentiis che continua a premere con insistenza su Antonio Conte. Arrivano buone notizie per il Napoli, visto che un top club ha deciso di ritirarsi alla corsa per Conte per la propria panchina.

Un top club scarta la pista Conte per la panchina: aumentano le quotazioni per il Napoli

Aurelio De Laurentiis prosegue la propria caccia al prossimo allenatore del Napoli. Il presidente azzurro già dallo scorso novembre ha capito di aver sbagliato le scelte per la panchina azzurra, e vorrebbe rimediare in vista della nuova stagione. Il primo nome in cima alla lista del patron del Napoli è quello di Antonio Conte, su cui c’è un pressing asfissiante da diversi mesi. Anche altri club stanno pensando al tecnico salentino per la propria panchina, vista la qualità dell’allenatore nel ricostruire delle fortezze inespugnabili dalle macerie. Per il Napoli arriva però una notizia positiva, con un top club mondiale che si è tirato indietro dalla corsa per Conte. Difatti come riportato da Sky Sport Deutschland, il Bayern Monaco avrebbe deciso di rinunciare al tecnico italiano, ma di puntare tutto sul ritorno di Julian Nagelsmann. Il club di Monaco di Baviera negli scorsi mesi si era fatto sotto a Conte, provando a far vacillare il tecnico salentino con una proposta importante.

Il continuo tergiversare sul prossimo club da parte di Conte ha portato il Bayern Monaco a virare su altri profili, con Nagelsmann ad un passo dal ritorno sulla panchina dei bavaresi. Inoltre Conte ha già fatto capire che preferirebbe restare in Italia, evitando dunque l’ennesimo trasferimento all’estero dopo le esperienze sulle panchine di Chelsea e Tottenham. L’uscita di scena del Bayern Monaco non fa altro che piacere al Napoli, che vede aumentare sensibilmente le proprie quotazioni per l’acquisizione del tecnico italiano. De Laurentiis ha toccato ogni singola corda possibile per provare a convincere Conte a trasferirsi a Napoli. La palla ora è nelle mani dell’ex allenatore di Juventus ed Inter, che nelle prossime settimane dovrà dare la sua risposta definitiva a De Laurentiis.