Con Gasperini al Napoli, dall’Atalanta può arrivare anche un super colpo di mercato

Il Napoli lavora ad un nuovo colpo in arrivo dall’Atalanta. L’affare potrebbe essere facilitato dall’approdo di Gasperini sulla panchina azzurra.

In casa Napoli sono in corso le dovute riflessioni in vista della prossima stagione. L’annata del club azzurro non ha rispettato gli obiettivi prefissati della società, motivo per il quale c’è l’assoluta necessità di ripartire per tornare ad essere competitivi in Italia e non solo. Il tutto ruoterà intorno alla prossima sessione di calciomercato, la quale sarà determinante per capire e valutare le idee future della società azzurra.

Un altro tassello importante sarà rappresentato dall’ingaggio del nuovo allenatore e del direttore sportivo, i quali avranno ovviamente un ruolo cruciale nel progetto. Il DS, con ogni probabilità, sarà Giovanni Manna. Quest’ultimo, lascerà la Juventus per intraprendere una nuova esperienza alla Corte del Vesuvio, provando a creare una rosa altamente competitiva a disposizione del nuovo tecnico. Non a caso, il mercato del club sta già entrando nel vivo con diversi profili sui taccuini dei dirigenti.

Gasperini, a Napoli potrebbe portare anche un big: la situazione

Nelle ultime ore, il nome di Gian Piero Gasperini è stato accostato alla panchina del Napoli in vista della prossima stagione. L’annata in corso è da incorniciare per l’Atalanta, la quale è reduce dallo 0-3 ai danni del Liverpool ad Anfield. Il merito è certamente del tecnico, che nel corso degli anni ha dimostrato di essere pronto per il salto di qualità. Questo processo potrebbe avverarsi al termine della stagione, vista la volontà di Aurelio De Laurentiis di puntare sull’allenatore italiano.

Come riportato da “Il Corriere dello Sport”, in caso di approdo a Napoli, Gasperini potrebbe portare con sé alcuni calciatori. Tra questi c’è Ederson, ormai pedina inamovibile a centrocampo. L’ex Salernitana ha dimostrato le sue qualità in più occasioni, motivo per il quale si tratterebbe di un acquisto molto importante per rinforzare il centrocampo azzurro.

Il calciatore brasiliano ha fatto registrare numeri importanti nella stagione in corso. Infatti, con la maglia degli orobici ha siglato ben sei reti e fornito un assist per i compagni. Le qualità sono agli occhi di tutti, non a caso il passaggio dalla Salernitana al club lombardo è stato reso possibile grazie ad un accordo vicino ai 22 milioni di euro. Ciò sottolinea la complessità dell’operazione, nel caso in cui il Napoli volesse puntare sul classe 1999.