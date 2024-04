Rifondazione Napoli, De Laurentiis ha scelto i tre nomi da cui ripartire: di chi si tratta

Al via la rivoluzione del Napoli, ecco da chi De Laurentiis ha deciso di ripartire in vista della prossima stagione: tutti i dettagli



Con il pareggio casalingo contro il Frosinone forse si è messa la pietra tombale sulle speranze di qualificazione in Champions League. Un epilogo di stagione che di certo non accontenta i tifosi, che dopo uno scudetto speravano quantomeno nella qualificazione in Champions, a maggior ragione se l’Italia dovesse portare cinque squadre al via (cosa molto probabile, ndr)

L’obiettivo stagionale è quindi a dir poco lontano. A meno di clamorosi ribaltoni da qui alla fine del campionato, Calzona non sarà sulla panchina del Napoli al via della prossima stagione. I primi indiziato ad accettare l’incarico sono Conte ed Italiano, ma non sono da sottovalutare le possibilità Pioli e Gasperini.

A prescindere dalla scelta dell’allenatore si prospetta un’estate stracolma di cambiamenti. Il quasi certo nuovo ds del Napoli, Giovanni Manna, avrà tanto lavoro da fare. De Laurentiis ha in mente una rifondazione quasi totale della rosa. Si parla di quasi totale perché il presidente ha individuato tre calciatori sui quali fondare il nuovo corso.

Napoli 2024\25: i tre calciatori sui quali porre le basi

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha pubblicato un approfondimento sulle possibili mosse del patron azzurro in vista della prossima stagione. A De Laurentiis spetta la missione più difficile: guidare nuovamente la rifondazione. E dovrà farlo in modo tale che il Napoli possa tornare a lottare per le zone alte della classifica.

I tre calciatori sui quali fonderà il nuovo Napoli sono Lobotka, Kvaratskhelia e Politano. I tre che sostanzialmente, nonostante la stagione pessima della squadra, hanno dimostrato di starci mentalmente e fisicamente per gran parte della stagione.

Kvara, Lobotka e Politano: i tre nomi da cui ripartire

In tanti potrebbero pensare che Kvaratskhelia non ha giocato sui livelli della scorsa stagione, ma i numeri non mentono: con ancora sei giornate di campionato da giocare l‘esterno azzurro ha messo a segno dieci reti, due in meno dello scorso campionato. Dieci invece gli assist nella stagione dello scudetto, sei quelli regalati questa stagione. Sarà difficile, ma non impossibile, trattenerlo, ma il Napoli sa di avere tra le mani un talento straordinario.

Politano è ad un passo dal terminare la stagione con un personale record realizzativo. Nella stagione 2020\21 aveva siglato nove reti. Quest’anno è a quota otto, e visto lo straordinario momento di forma può quantomeno eguagliare la sua miglior stagione.

Su Lobotka c’è l’interesse del Barcellona, che già di per sé vale come riconoscimento del clamoroso lavoro sotto traccia del centrocampista slovacco. Un leader silenzioso, in campo e fuori.