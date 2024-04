Panchina Napoli, sorpresa De Laurentiis: “Torna di moda il vecchio obiettivo”

Nome a sorpresa, torna di moda un vecchio pallino di De Laurentiis per la panchina del Napoli: le ultime indiscrezioni sul futuro

Il pareggio contro il Frosinone, in casa, con il risultato finale di 2-2, è l’ultimo risultato di una serie di uscite stagionali davvero poco convincenti. Il Napoli ha pagato una cattiva gestione posto vittoria dello scudetto, e ora si ritrova con un piede e mezzo fuori dalla Champions, obiettivo stagionale dichiarato in estate.

A Castel Volturno c’è aria di rivoluzione. Il cambiamento radicale partirà dalla scelta del nuovo direttore sportivo. Tutti gli indizi portano al nome di Giovanni Manna, giovane dirigente della Juventus, che in questi anni in bianconero si è occupato principalmente della gestione dellla Juventus Next Gen.

Poi servirà scegliere il nuovo allenatore. A meno di scelte clamorose, Calzona non siederà sulla panchina del Napoli per la prossima stagione. I nomi più accreditati a farlo, stando alle indiscrezioni degli ultimi mesi, sono Italiano e Conte. Tuttavia, pare che De Laurentiis stia sondando anche un’altra possibilità: Gian Piero Gasperini.

Napoli, suggestione Gasperini: l’indiscrezione sul prossimo allenatore

L’edizione odierna del Corriere dello Sport spiega che De Laurentiis, dieci anni fa, quando lo aveva scelto come sostituto di Mazzarri, aveva già sondato il terreno. Al tempo però l’attuale allenatore dell’Atalanta decise di rinnovare e non accettare la proposta del presidente del Napoli.

Ora, spiega il quotidiano, si è inserito con prepotenza nella lista definitiva dei candidati alla panchina del Napoli. Il sogno è Antonio Conte, anche lui come Gasperini fautore della difesa a tre. Ai due citati in precedenza si aggiungono le ipotesi Pioli, nel caso in cui dovesse lasciare il Milan e Italiano, che invece dirà addio alla Fiorentina a fine stagione.

Nome a sorpresa, anche Gasperini nella corsa alla panchina del Napoli

Quest’ultima parte di stagione sarà decisiva per l’Atalanta, che si sta giocando l’accesso alle semifinali di Europa League contro il Liverpool. L’andata ha incoronato i bergamaschi, che hanno vinto con il sorprendente risultato di 0-3 ad Anfield. A questo punto la vittoria finale dell’Europa League è un obiettivo più che fattibile.

La conquista di un successo europeo coronerebbe, qualora ce ne fosse bisogno lo straordinario lavoro di Gasperini alla guida dell’Atalanta. È sulla panchina della Dea dal 2016, oramai otto anni. Annate intense, che anno dopo anno hanno certificato la nascita di una nuova big del campionato italiano, che si sta facendo valere anche in Europa.