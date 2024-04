Novità su Manna, c’entra la firma con il Napoli: cosa sta succedendo

Arrivano novità su Giovanni Manna, il dirigente della Juventus individuato dal presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis per il nuovo corso azzurro.

Il pareggio contro il Frosinone ha un sapore decisamente amaro per il Napoli, che così può dire definitivamente addio al miraggio Champions League. Appare assai improbabile, infatti, agguantare anche il quinto posto che, com’è ormai risaputo da settimane, varrà anch’esso l’accesso alla competizione, che nel prossimo anno avrà un format nuovo di zecca. Non resta, dunque, che guardare già al futuro, in attesa di una rivoluzione che è difatti annunciata: questione, insomma, soltanto di tempo per vedere come si muoverà la società partenopea in seguito a un’annata disastrosa.

Mentre si aspetta di conoscere quale sarà il prossimo allenatore del Napoli, con la scelta definitiva che grossomodo dovrebbe arrivare nel giro di qualche settimana, il presidente Aurelio De Laurentiis si è portato già avanti per quanto concerne il direttore sportivo, carica che quest’anno è stata occupata da Mauro Meluso. Il numero uno azzurro, infatti, ha scelto di puntare su Giovanni Manna, in uscita a sua volta dalla Juventus, così come ammesso seppur implicitamente da Cristiano Giuntoli, nell’immediato pre derby contro il Torino (lo stesso Manna non era presente allo stadio, ndr). Arrivano novità in merito al suo arrivo in azzurro e riguarda lo stato dell’arte in casa Juventus, che a questo punto vuole vederci chiaro per evitare di avere con sé un dirigente con la testa già altrove.

News SSC Napoli, Manna e la Juve studiano la risoluzione: le ultime

Difatti, manca soltanto l’annuncio dell’accordo: Giovanni Manna presto sarà un nuovo dirigente del Napoli, lasciando così definitivamente la Juventus.

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport entra nel merito, facendo un punto della situazione circa lo scenario attuale tra il futuro uomo mercato azzurro e la società bianconera. Secondo il quotidiano, probabilmente Manna a breve potrebbe essere già libero di poter lavorare in proiezione futura, visto che si sta ragionando su una risoluzione consensuale di contratto in tempi strettissimi.

Una notizia che, se confermata, aprirebbe la porta totalmente al Napoli, pronto ad accogliere una delle figure che, presto, assumerà un ruolo fondamentale nella rinascita degli azzurri, pronti a una profonda rivoluzione per tornare quanto prima vincenti. Le prossime settimane, o forse anche meno, dunque sono da monitorare con attenzione, con la firma che potrebbe essere davvero soltanto una questione di tempo.