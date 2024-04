Mercato Napoli, c’è la conferma sull’erede di Osimhen: il nome

Osimhen saluta il Napoli a fine stagione, la dirigenza lavora al sostituto in attacco: l’indiscrezione di calciomercato trova conferme

Uno dei temi più discussi in casa Napoli è senza dubbio il futuro in squadra di Victor Osimhen. Il bomber nigeriano è l’uomo da sacrificare durante il prossimo calciomercato estivo. L’eventuale pagamento della clausola rescissoria, presente sul nuovo contratto firmato solo qualche mese fa, porterebbe portare nelle casse del Napoli una somma di denaro enorme.

Si parla infatti di 120-13o milioni di euro. La cifra sarà poi reinvestita per acquistare un degno sostituto. È pur vero che davvero pochi club al mondo possono permettersi investimenti di questo tipo. Non a caso, tra le squadre interessate, si parla specialmente di Chelsea e PSG, che negli anni hanno dimostrato di poter spendere cifre del genere.

Nelle prossime settimane la dirigenza del club partenopeo prenderà una decisione definitiva sul futuro di Osimhen. Anche perché, data la cifra in ballo, inciderà in generale sulle strategie di mercato per l’intera estate. Il team di scouting continua a muoversi per l’eventuale sostituto. Il nome in pole, come riportato dalla nostra esclusiva di qualche giorno fa, pare essere ancora Jonathan David del Lille.

Napoli, piace David per il post Osimhen: i dettagli sulla trattativa

L’edizione odierna del La Gazzetta dello Sport in un certo senso avvisa il Napoli. Secondo il quotidiano infatti De Laurentiis deve muoversi al più presto. La concorrenza attorno al giovane attaccante canadese è spietata. De Laurentiis deve accelerare con il Lilla adesso, prima che sia troppo tardi.

L’alternativa a David rimane Gimenez, attaccante messicano del Feyenoord. Il club olandese però ha alte pretese: la cifra richiesta per acquistarlo ammonta a 60 milioni di euro. Secondo la rosea a queste cifre l’affare non si può fare, è fuori dal target Napoli, che pare non sia disposto a spendere l’ingente somma di denaro.

Napoli, David in pole per il post Osimhen: statistiche e valore di mercato

Il portale Transfermarkt.it valuta l’attaccante canadese 50 milioni di euro, ma il fatto che l’attuale contratto abbia scadenza il 30 giugno 2025 può essere un fattore determinante per abbassare il prezzo. Il Lille non può rischiare di perderlo a zero, considerata anche l’importanza che ha assunto negli anni all’interno dello spogliatoio.

Quest’anno per lui 16 reti in Ligue 1 su un totale di 28 presenze. Il record di reti stagionali l’ha fatto segnare la scorsa stagione, quando ha concluso il campionato con 24 gol. Mancano solo cinque gare al termine, quindi sarà davvero complicato pareggiare le marcature della passata stagione.