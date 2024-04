Giuntoli infuriato, cosa succede alla Juventus: riguarda Manna!

Giovanni Manna si avvicina sempre più al Napoli, ma intanto ci sono novità con Giuntoli e sul finale di stagione alla Juventus.

Dopo una stagione negativa, il Napoli non può sbagliare ancora. Le scelte del presidente De Laurentiis, sia societarie che tecniche, sono risultate tutte errate. Per non parlare dei tre allenatori cambiati. Ecco perché in estate vi sarà una vera e propria rivoluzione in casa azzurra, con l’arrivo di un nuovo direttore sportivo e un nuovo allenatore. E se sul tecnico che verrà ci sono ancora tanti dubbi, sulla nuova figura dirigenziale ci si può già iniziare ad esporre.

Si tratta di Giovanni Manna, attuale d.s. della Juventus ed ex responsabile della Primavera e della Next Gen., il progetto sull’Under 23 bianconera che tanti talenti sta lanciando. A lui sarà affidato il nuovo progetto del Napoli, che quasi certamente dovrà ripartire senza la Champions League. Stando a quanto riportato da tuttomercatoweb.com, Manna si legherà agli azzurri con un contratto da ben 5 anni, rescindendo l’attuale accordo con la Juventus che prevede ancora una stagione.

Manna già non lavora più per la Juventus, assente dalla Continassa da giorni

Proprio la notizia emersa qualche settimana fa sui contatti e il possibile approdo al Napoli pare non siano stati accolti con troppa serenità dalla dirigenza della Juventus. La società, evidentemente attraverso l’attuale responsabile della prima squadra, Cristiano Giuntoli, ha comunicato a Manna di concordare l’interruzione della collaborazione, in attesa della risoluzione del contratto che arriverà entro la fine della stagione. Di fatto Manna, assente allo stadio Olimpico Grande Torino per il derby della Mole, già da qualche giorno non è nemmeno più alla Continassa. E così dovrebbe continuare fino al termine della stagione.

Poco prima del derby con il Torino, infatti, proprio Cristiano Giuntoli aveva commentato l’assenza di Manna in tribuna: “Stiamo parlando con lui, per cercare di capire il suo percorso nel rispetto del nostro club“. Una risposta abbastanza diretta, che lascia trasparire la volontà della Juventus di allontanare il dirigente dalla squadra. Un segnale inequivocabile di come i contatti del Napoli vadano avanti e siano prossimi dall’essere ufficializzati. Chiaramente si dovrà aspettare il termine del campionato per gli annunci.

Il lavoro che dovrà fare al Napoli sarà comunque molto impegnativo, a partire dalla scelta con De Laurentiis del nuovo allenatore, ma soprattutto delle operazioni di mercato che dovranno far ripartire una squadra totalmente allo sbando.