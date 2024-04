Bari, esonerato Iachini: periodo horror per De Laurentiis, ecco quanti allenatori paga

Per Aurelio De Laurentiis, la stagione 2023/2024 è totalmente da dimenticare. Con l’esonero di Giuseppe Iachini dalla panchina del Bari, aumentano gli allenatori pagati dal presidente.

Dopo una stagione spettacolare sia per il Napoli che per il Bari nel 2022/2023, è arrivata una stagione piuttosto nefasta in quella attuale. Il Napoli è crollato totalmente dopo la conquista dello scudetto, con gli azzurri che probabilmente non accederanno neanche alla prossima Champions League.

Discorso analogo per il Bari, che dopo aver sfiorato la promozione in A la scorsa stagione, attualmente si trova in zona playout per non retrocedere in Serie C. Poco fa è arrivata l’ufficialità dell’esonero di Giuseppe Iachini dalla panchina pugliese, e ciò non fa altro che aumentare i tecnici pagati da De Laurentiis in questa stagione.

Iachini esonerato dal Bari: aumentano ancora gli allenatori pagati da De Laurentiis

Per Aurelio De Laurentiis l’annata 2023/2024 è totalmente da dimenticare. Sia il Napoli che il Bari hanno deluso le aspettative iniziali, trovandosi attualmente in situazioni piuttosto scomode nei campionati di Serie A e B. Il Napoli si barcamena per strappare la qualificazione per l’Europa League, mentre il Bari lotta per non retrocede in Serie C. Proprio poco fa, tramite un comunicato ufficiale è arrivato l’esonero di Iachini dalla panchina del Bari. Ciò non fa altro che aumentare gli esoneri effettuati da De Laurentiis in questa stagione, con il presidente che si trova a pagare diversi allenatori. Con l’esonero di Iachini, tra Napoli e Bari, De Laurentiis deve pagare ben sei allenatori, rispettivamente tre per parte. Inoltre sarebbero stati sette qualora Mignani non avesse accettato la corte del Palermo, gravando maggiormente sui conti del presidente di Napoli e Bari.

Per il Napoli, De Laurentiis è costretto a pagare lo stipendio a Rudi Garcia, Walter Mazzarri e l’attuale tecnico, Francesco Calzona. Invece per quanto riguarda la situazione in casa Bari, ci sono da pagare gli stipendi a Pasquale Marino, Giuseppe Iachini e l’attuale, Federico Giampaolo. Una situazione alquanto difficile per De Laurentiis, e che testimonia la pessima programmazione del patron delle due società in questa stagione. Dopo un’annata positiva per entrambi club, non si è riusciti a programmare adeguatamente quella attuale per dar seguito agli ottimi risultati. Degli errori gravi che ora vengono pagati sanguinosamente dal presidente Aurelio De Laurentiis, che è costretto a sborsare degli stipendi per tenere degli allenatori a casa. Questa stagione sicuramente servirà d’esempio al patron delle due squadre, che per evitare di ripetere gli stessi errori, già sta programmando la prossima stagione anticipatamente.