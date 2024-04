Nuovo allenatore Napoli, la proposta sorprende tutti: smacco alla big di Serie A

In casa Napoli sarà rivoluzione la prossima estate. De Laurentiis dovrà ripartire da un nuovo allenatore e spunta una nuova proposta a sorpresa.

La stagione del Napoli si può già definire fallimentare. Ad aprile, infatti, gli azzurri hanno già fallito ogni obiettivo che si erano prefissati ad inizio anno. In campionato la situazione è disastrosa. Il pareggio maturato oggi contro il Frosinone ha, di fatto, estromesso gli azzurri da ogni discorso di qualificazione alla prossima Champions League. In Europa, invece, il percorso non è stato sufficientemente all’altezza per puntare alla qualificazione al prossimo Mondiale per Club, grande traguardo che avrebbe regalato al Napoli fondi extra da investire sul mercato.

In estate, dunque, in casa Napoli ci sarà rivoluzione. Aurelio De Laurentiis dovrà ricostruire da capo per provare a riconsegnare una squadra competitiva al prossimo allenatore. Il patron infatti, dovrà trovare prima un nuovo condottiero che possa riportare in alto il Napoli fin dalla prossima stagione. Nelle ultime ore è spuntato un nome a sorpresa per la panchina azzurra.

Nuovo allenatore Napoli, nome a sorpresa dalla Serie A

Sono diversi i nomi che sono stati accostati al Napoli negli ultimi mesi. Aurelio De Laurentiis ha un grande sogno e ultimamente pare che le possibilità di vedere Antonio Conte sulla panchina del Napoli siano in aumento.

Oltre al tecnico leccese, però, ci sono anche altri profili come Vincenzo Italiano e Raffaele Palladino. Nel post partita di Napoli-Frosinone, però, il noto opinionista Dario Marcolin ha lanciato un nome a sorpresa.

Si tratta di quello di Daniele De Rossi, tecnico della Roma che ha risollevato le sorti della stagione giallorossa e sta trascinando la squadra verso un’insperata qualificazione alla prossima Champions League.

Di seguito quanto evidenziato:

Prossimo allenatore Napoli?

“Conte è un nome importante, Italiano gioca un calcio offensivo che è nel DNA del Napoli. Io però ho anche una terza opzione: se De Rossi in qualche modo non dovesse restare alla Roma ci farei più di un pensiero”.

Il futuro di Daniele De Rossi, infatti, sembra legato a quello della Roma. L’ex capitan futuro, infatti, sembra aver trovato la sua dimensione in quella che è casa sua. Lo straordinario percorso fatto fino a questo momento, poi, impone alla dirigenza della Roma di valutare con attenzione il suo futuro. Con Daniele De Rossi in panchina, infatti, la Roma è tornata a giocare un bel calcio e i risultati la stanno premiando con un netto cambio di passo nell’ultimo periodo.