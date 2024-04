Cheddira lancia un messaggio al Napoli: le sue parole sono inequivocabili

Il Napoli frena in casa contro il Frosinone. Walid Cheddira lancia una messaggio inequivocabile alla società di Aurelio De Laurentiis.

Il Napoli di Francesco Calzona frena ancora, mandando alle ortiche quanto di buono fatto vedere nell’ultimo turno di Serie A in terra brianzola. Dopo la roboante vittoria ottenuta in casa del Monza, gli azzurri non sono riusciti ad andare oltre il pareggio nel lunch match di campionato contro il Frosinone di Eusebio Di Francesco. I partenopei, andati due volte in vantaggio, hanno racimolato solo un punto al Maradona nella sfida con la formazione ciociara, chiudendo la gara con il punteggio di 2-2.

A castigare la squadra partenopea è stato Cheddira, calciatore di proprietà del Napoli protagonista con una pregevole doppietta. Il giocatore gialloblù ha vanificato prima il gol di Politano e poi la rete di Osimhen. Si fa sempre più in salita, dunque, la corsa Europa degli azzurri di Francesco Calzona, compromessa ancor più dall’ennesimo passo falso della stagione. Il primo protagonista di Napoli-Frosinone a parlare nel post gara è stato proprio l’autore della doppierà gialloblù, Walid Cheddira.

Cheddira lancia un messaggio al Napoli dopo la doppietta

Dopo l’importante pareggio salvezza ottenuto allo stadio Diego Armando Maradona contro il Napoli, Walid Cheddira ha parlato della prestazione del Frosinone e della sua doppietta rifilata agli azzurri di Calzona ai microfoni di Sky Sport. L’attaccante gialloblù ha sfruttato il post gara anche per lanciare un messaggio chiaro all’indirizzo della società di Aurelio De Laurentiis: “È un’emozione unica giocare qui, quello ottenuto oggi è un risultato improntate perché stiamo lottando con le unghie e con i denti per questa salvezza. Segnare qui è stato fantastico, in futuro spero di farlo anche con la maglia del Napoli”.

Cheddira ribadisce: “Sono felice per quella che è la doppietta più importante della mia carriera. A chi dedico i gol di oggi? Sono per mia madre. Maglia? La devo scambiare con Victor, lui è un attaccante di grande livello. Noi sappiamo che dobbiamo dare il massimo in queste ultime partite. Daremo tutto per la salvezza”.