Lascerà il Sassuolo in caso di Serie B, grande occasione di mercato per il Napoli

Il Sassuolo rischia seriamente la retrocessione in Serie B, in quel caso uno dei gioielli emiliani potrebbe entrare nel mirino del Napoli.

La stagione sta per volgere al termine, mancano solo quattro partite alla fine della Serie A. Match decisivi per decretare i verdetti definitivi del campionato. L’Inter è già campione d’Italia, mentre la Salernitana è retrocessa in Serie B. Restano così da decretare le formazioni che parteciperanno il prossimo anno alle coppe europee e chi altro dovrà raggiungere la Salernitana nella serie cadetta.

In grande difficoltà, in tal senso, c’è il Sassuolo, con gli emiliani che rischiano seriamente la retrocessione. I neroverdi sono attualmente penultimi in classifica con 26 punti, distanti 5 lunghezze dall’Empoli quart’ultimo. Servirà un rush finale importante per ottenere la salvezza, ma qualora le cose dovessero andare male, si aprirebbero interessanti scenari di mercato. Alcuni calciatori chiederebbero certamente la cessione, tra questi ce ne sarebbe anche uno che piace e non poco al Napoli.

Calciomercato Napoli, occasione Laurienté in caso di retrocessione del Sassuolo in Serie B

Si tratta di Armand Laurienté, attaccante francese classe ’98 che in passato era stato seguito proprio dagli azzurri. La sua valutazione era di circa 20 milioni di euro la scorsa estate, con in particolare il Torino che aveva provato l’affondo, poi respinto dal Sassuolo. Difficile credere che in Serie B il calciatore possa decidere di restare al Sassuolo, ecco perché l’eventuale retrocessione aprirebbe a scenari di calciomercato del tutto nuovi. Laurienté rappresenterebbe un vero e proprio affare, con anche il prezzo che calerebbe di conseguenza.

Nel Napoli, Laurienté, potrebbe occupare il ruolo di vice Kvaratskhelia, anche se in carriera il francese ha dimostrato di saper giocare anche sulla fascia destra. Dal Sassuolo, comunque, non mancherebbero le occasioni di calciomercato, sempre riguardanti il reparto offensivo. Una potrebbe essere rappresentata da Andrea Pinamonti, prima punta classe ’99 accostata proprio nelle scorse settimane agli azzurri. Quella più ghiotta, però, potrebbe essere quella riguardante Domenico Berardi. Il campione d’Europa con l’Italia del CT Mancini è al momento ai box per un brutto infortunio, il che sta pesando e non poco sul rendimento della squadra. In caso di retrocessione, il Sassuolo potrebbe seriamente trasformarsi in un grande market di calciomercato. Anche il Napoli, come le altre formazioni in questi casi, resta in attesa per capire se sarà possibile approfittare di qualche occasione, ma intanto il mercato inizia a infiammarsi.