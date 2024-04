Tre nomi per la difesa, il Napoli torna su un vecchio obiettivo di Giuntoli

Il Napoli comincia a lavorare in vista del calciomercato estivo e l’obiettivo della società è un difensore, tra i calciatori seguiti c’è una vecchia idea di Giuntoli.

La stagione del Napoli non è stata di quelle da ricordare. Da campioni d’Italia in carica, gli azzurri hanno mancato tutti gli obiettivi prefissati a inizio campionato: la difesa del titolo in maniera dignitosa, avere un lungo percorso nelle coppe europee e qualificarsi alla prossima Champions League. Tutti obiettivi falliti, ad eccezione dell’ultimo che – almeno aritmeticamente – è ancora possibile. Dunque nelle ultime sette gare di Serie A si dovrà fare di tutto affinché si provi a non ritenere l’annata completamente negativa.

Le scelte compiute in estate, per le sostituzioni di Spalletti e Giuntoli, ma anche per le sessioni di calciomercato condotte in estate e in inverno, senza l’acquisto di un difensore di livello che potesse sostituire adeguatamente Kim, sono alla base della sciagurata annata del Napoli. Ecco perché il presidente De Laurentiis non vuole commettere gli stessi errori del passato.

Calciomercato Napoli, per la difesa spunta anche l’obiettivo Todibo

Uno dei primi obiettivi del prossimo mercato sarà l’acquisto di un difensore centrale di spessore internazionale. L’edizione odierna del Corriere dello Sport sottolinea come siano sostanzialmente tre i nomi in cima alla lista della dirigenza azzurra, con un calciatore in passato seguito da Giuntoli tornato improvvisamente nelle idee del Napoli. Ecco quanto evidenziato:

In difesa piacciono Buongiorno del Torino, il francese Todibo del Nizza, lo slovacco Hancko del Feyenoord (che in nazionale Calzona fa giocare da terzino sinistro).

Dunque, oltre ai nomi dei vari Buongiorno e Hancko, più volte letti sui giornali in questi giorni, spunta anche quello di Jean-Clair Todibo. Il roccioso difensore francese (190cm di altezza, ndr), come detto, era stato in passato seguito dall’ex d.s. Cristiano Giuntoli. Todibo era stato accostato agli azzurri come possibile erede di Koulibaly, poi il Napoli decise di continuare a puntare sul franco-senegalese e Todibo – al tempo al Tolosa – fu acquistato dal Barcellona.

Tra le fila blaugrana, però, non ha mai avuto troppa fortuna. Quindi ha iniziato a girovagare in prestito andando prima in Germania, allo Schalke 04, e poi tornando in Francia, passando al Nizza. Proprio in Costa Azzurra il classe ’99 ha ritrovato lo smalto di inizio carriera, tant’è che la società transalpina nell’estate del 2021 l’ha riscattato dal Barcellona per 8,5 milioni di euro. Il contratto lungo (scadenza giugno 2027, ndr) e la giovane età (25 anni da compiere il prossimo 30 dicembre, ndr) fanno schizzare in alto il valore del suo cartellino. Presumibile che per strapparlo al Nizza servirà un’offerta da almeno 25 milioni di euro o più. Un esborso importante, ma Todibo potrebbe essere il profilo ideale per rinforzare la difesa del Napoli.