Mercato Napoli, sfida a Milan e Inter per il super colpo: vale 40 milioni

Il Napoli è pronto a fiondarsi sul mercato in vista della prossima stagione. Aurelio De Laurentiis avrebbe già individuato un importante obiettivo.

La stagione sta svolgendo al termine, ed il Napoli è già concentrato sulla prossima annata. I risultati ottenuti non hanno soddisfatto il presidente Aurelio De Laurentiis, motivo per il quale c’è l’obbligo di tornare ad essere competitivi. Per fare ciò, sarà necessario intervenire sul mercato in entrata. Uno dei reparti da puntellare è senza dubbio la difesa, la quale ha faticato in più occasioni a causa delle prestazioni non esaltanti degli interpreti.

A tal proposito, il club azzurro starebbe valutando diversi profili. Uno dei nomi più caldi è sicuramente quello di Alessandro Buongiorno, attualmente in forza al Torino e reduce da una stagione ad altissimi livelli. Non a caso, le prestazioni del calciatore italiano hanno catturato l’attenzione delle big italiane, tra cui Milan e Inter. La trattativa è tutt’altro che facile, ma bisogna accelerare per riuscire ad anticipare la concorrenza.

Il Napoli punta Buongiorno per la difesa: l’idea di De Laurentiis

La programmazione del Napoli è già iniziata. Il primo obiettivo sarà rinforzare la retroguardia azzurra attraverso un colpo da novanta. Stando a quanto riportato da “Il Corriere dello Sport” l’obiettivo primario porta il nome di Alessandro Buongiorno, attualmente in forza al Torino. Di seguito quanto riportato dal quotidiano.

“Profilo importante, uomo mercato già a gennaio: era nella lista invernale del Napoli e del Milan, piaceva in Premier. Il Torino lo ha bloccato. Un annetto fa ha fatto perdere la testa all’Atalanta e poi alla fine gli ha fatto perdere anche il colpo, lui, giovane cuore granata di 24 anni rimasto alla base a difendere il Toro”. “Certo il Torino lo valuta 40 milioni, diciamo tra i 35 e i 40, e dunque un bel po’: merce rara i centrali difensivi di livello, lo ha imparato proprio il Napoli a sue spese dopo l’addio di Kim e una serie di scelte sul mercato non esattamente all’altezza”.

Il club Campione d’Italia ha quindi fissato il primo obiettivo per la difesa. La trattativa non è ancora decollata, ma tanto dipenderà anche dalla volontà di Aurelio De Laurentiis e non solo. Infatti, il mercato partenopeo potrebbe cambiare in corso d’opera, grazie agli inserimenti del nuovo allenatore e del direttore sportivo, il quale con ogni probabilità dovrebbe essere Giuseppe Manna nelle prossime stagioni.

A confermare la difficoltà a raggiungere tutti gli accordi del caso, inoltre, ci sarebbe la volontà del giocatore stesso che, secondo quanto riportato dal medesimo quotidiano, avrebbe confidato ai suoi compagni di Nazionale dell’Inter il suo gradimento per la pista nerazzurra.