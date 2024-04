Rivoluzione Napoli, stanziato il budget mercato che avrà Manna: cifra da capogiro

Il Napoli riparte dal mercato: stanziato il budget che Manna dovrà utilizzare per allestire una squadra di livello.

La squadra di Aurelio De Laurentiis è probabilmente destinata ad una vera e propria rivoluzione: le cessioni di Osimhen e Zielinski cambieranno parte della faccia del Napoli e, di conseguenza, la decisione migliore sarebbe quella di rimescolare le carte in tavola. Il nuovo direttore sportivo, Giovanni Manna, ha le idee chiare riguardo al mercato che dovrà svolgere: bisogna acquistare due difensori, due centrocampisti ed un attaccante.

Sicuramente i vuoti che verranno lasciati da alcuni giocatori dovranno necessariamente essere colmati per ovviare a possibili emergenze che quest’anno hanno tormentato la squadra azzurra nel mese di dicembre soprattutto sull’out di sinistra. Ostigard e Simeone, su tutti, sembrano destinati a lasciar il capoluogo campano oltre a Dendoncker e Traoré, non riscattati. Secondo quanto riportato da “La Gazzetta dello Sport”, De Laurentiis sarebbe disposto a rilasciare un budget di tre cifre alla propria dirigenza per ricostruire ciò che in questa stagione è crollato miseramente.

Osimhen ancora decisivo con il Napoli, il motivo

Victor Osimhen può segnare il suo ultimo gol con la maglia del Napoli: il calciatore lascerà la squadra campana alla fine di questa stagione per accasarsi in una realtà più competitiva e dal progetto convincente. La punta nigeriana sembrerebbe orientata verso Parigi a seguito della separazione da Kylian Mappè, sempre più verso Madrid. La cifra fissata per la cessione è di 130 milioni di euro, una clausola a cui De Laurentiis non farà sconti a nessuno.

Numeri esorbitanti che potrebbero condizionare la stagione successiva del Napoli: dovesse andare in porto la trattativa con i parigini, Manna avrà a disposizione un budget tale da poter reinvestire per la finestra di mercato estiva oltre che per l’ingaggio di un allenatore di grandissimo livello: su tutti Antonio Conte.

Quest’ultimo, carismatico ma allo stesso tempo molto esigente, avrà bisogno di un progetto ambizioso che potrà essere finanziato grazie ad un budget molto importante. La qualificazione ad una competizione europea potrà, inoltre, fruttare altri guadagni alla società di De Laurentiis che, nelle ultime settimane, ha caricato i suoi per il rush finale di campionato.

Se tutto ciò dovesse rispettare il programma che la società sta stilando, una parte di questo importo sarà impiegata per i rinnovi di contratto, ovviamente per l’allenatore che verrà e per l’istituzione di una riserva per gli investimenti obbligati nelle strutture.