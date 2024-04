PSG lontano dalla clausola, De Laurentiis non ci sta: qual è l’offerta per Osimhen!

Victor Osimhen e Napoli si divideranno a fine stagione ed il PSG è pronto all’assalto: De Laurentiis fissa il prezzo.

La stagione del Napoli è ormai agli sgoccioli e la società partenopea sta già studiando una strategia ideale per sostenere il prossimo campionato in una maniera certamente differente rispetto al modo in cui è stata affrontata la corrente annata calcistica. Un post scudetto totalmente da dimenticare che ha mostrato le fragilità mentali della squadra e le numerose problematiche dettate dalla scelta della società di stravolgere totalmente le fondamenta del proprio club.

Mauro Meluso, direttore sportivo, ha commesso troppi errori: su tutti la mancata gestione del rinnovo di Piotr Zielinski e prima ancora dell’acquisto di un calciatore (Natan), sostituto di Kim min-jae, non ancora all’altezza di una big in un campionato europeo. De Laurentiis ha deciso di voler rifondare la squadra da capo, affidando la panchina ad un allenatore esperto e carismatico che possa riuscire a far emergere il meglio dai propri calciatori.

La clausola di Victor Osimhen può essere una concreta possibilità per avviare immediatamente il percorso di recupero che gli azzurri dovranno intraprendere per tornare ad essere competitivi a livelli alti. Sul giocatore nigeriano ci sono diversi club inglesi oltre al PSG, società davvero interessata al centravanti per rimpiazzare Kylian Mbappè, pronto a dire addio alla capitale francese.

Osimhen verso il PSG: De Laurentiis però blocca tutto!

De Laurentiis non ha alcuna voglia di fare sconti a qualcuno e, di conseguenza, la trattativa da intavolare per l’acquisto di Osimhen, dovrà necessariamente essere svolta soltanto con il numero 9 azzurro, disposto a lasciare il capoluogo campano. Il significato di tutto ciò è ricollocabile alla necessità di saldare l’intera clausola rescissoria, stipulata lo scorso dicembre con il protagonista in questione ed il proprio entourage.

L’offerta del Psg è di circa 90 milioni, 40 in meno rispetto alla clausola rescissoria di 130 milioni di euro. Una cifra che rispecchia il rendimento del calciatore in questi anni sotto l’ombra del Vesuvio in cui, nonostante i diversi infortuni che lo hanno tormentato durante il corso della sua esperienza in azzurro, ha siglato più di 70 gol e risultato decisivo in più di un’occasione.

Un capitolo che si sta per chiudere da cui De Laurentiis vuole uscirne col sorriso stampato sul volto per l’ennesima plusvalenza che sta per compiere dopo Higuain e prima ancora Cavani, ironia del destino passato proprio al Paris Saint-Germain.