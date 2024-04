Ultim’ora da Castel Volturno: cosa succede mentre il Napoli prepara la sfida al Frosinone

Novità da Castel Volturno in vista del match contro il Frosinone: gli ultimi aggiornamenti.

Da Castel Volturno arrivano diverse news importanti che potrebbero aprire nuovi scenari riguardo al futuro della panchina partenopea. Secondo quanto riportato dall’inviato di Sky Sport, Massimo Ugolini, durante l’allenamento dei calciatori partenopei si è presentato Aurelio De Laurentiis alla vigilia di un match importantissimo per le ambizioni europee del club. Il motivo della sua presenza non è ancora noto ma il presidente azzurro starebbe monitorando il proprio allenatore poichè potrebbe realmente decidere di tenere sulla panchina del Napoli Calzona, qualora dovesse convincerlo.

Alle ore 12:30 di domani, domenica 14 aprile, andrà in scena la sfida tra Napoli e Frosinone nella cornice dello Stadio Diego Armando Maradona. La partita contro i ciociari riassume un po’ la stagione degli azzurri fatta di tanti rammarichi e poche gioie. L’esordio di Rudi Garcia in una partita ufficiale con il Napoli è avvenuto proprio al Benito Stirpe contro il Frosinone conclusosi con l’1-3 finale dopo l’ottima prestazione offerta dai ragazzi di Di Francesco.

L’ottavo di finale di Coppa Italia contro gli azzurri, vinto per 0-4 al Maradona, più che un punto di partenza è stato un punto d’arrivo. Non a caso i gialloblù occupano il 18esimo posto, in zona retrocessione. Dalla partita clamorosa contro il Napoli, capitan Mazzitelli e compagni hanno raccolto soltanto pochi punti ed una sola vittoria contro il Cagliari.

Napoli-Frosinone, la probabile formazione di Calzona: c’è solo un dubbio

Proprio nel match appena citato, Walter Mazzarri aveva optato per una formazione diversa dal solito con in campo gli interpreti meno impiegati per far rifiatare i big in squadra. Ironia della sorte, proprio all’ingresso di Kvara, Osimhen e Di Lorenzo, gli azzurri sono crollati di fronte all’avversario. Un doppio errore grossolano del capitano del Napoli, infatti, costerà una ripartenza con gol ed un rigore trasformato da Cheddira.

Per domani, però, i progetti sono ben diversi: la formazione che schiererà in campo Calzona sarà la migliore con un solo dubbio che deciderà di risolvere nella giornata di domani. In attacco torna Politano dal primo minuto, dopo l’iniziale panchina, insieme a Kvara ed Osimhen. A centrocampo confermato Zielinski insieme ai soliti Lobotka ed Anguisa.

In difesa, secondo quanto riportato da Sky, invece ci sarebbe il ballottaggio tra Ostigard, sempre più vicino alla cessione, e Juan Jesus. Sulle fasce confermato Di Lorenzo a destra mentre a sinistra torna Mario Rui, causa infortunio di Matìas Olivera.

Il match sarà decisivo per le sorti di entrambe le squadre: gli azzurri perchè rincorrono un piazzamento europeo approfittando della possibilità di affrontare ben tre scontri diretti contro Roma, Bologna e Fiorentina mentre il Frosinone per ottenere una salvezza, complicatasi negli ultimi mesi