David o Gimenez per il dopo Osimhen, il Napoli ha un favorito: importante conferma

Victor Osimhen è ormai pronto a dire addio al Napoli: la società partenopea ha già deciso il suo sostituto.

Il Napoli è già proiettato verso la prossima stagione in cui Osimhen non vestirà più la maglia azzurra. La clausola da 130 milioni di euro sarà saldata da un club, pronto a sposare le esigenze della società partenopea e del calciatore interessato. Oltre alle big inglesi ci sarebbe il PSG, concretamente pronto ad affondare il colpo per assicurarsi le prestazioni sportive del gigante nigeriano.

Per ovviare alla partenza di Mbappè, la società parigina ha deciso di puntare sull’attaccante del Napoli che nella sua esperienza sotto l’ombra del Vesuvio è riuscito a vincere uno storico scudetto, in un anno in cui con 26 gol si è classificato come primo nella classifica dei cannonieri in Serie A. Numeri importanti sotto l’ombra del Vesuvio che permetteranno a De Laurentiis di compiere l’ennesima plusvalenza.

Intanto gli azzurri cercano il sostituto di Osimhen e grazie all’enorme incasso che riceverà la società, la dirigenza sembrerebbe disposta ad investire una certa somma su una punta di un certo livello. Nel mirino ci sono Jonathan David del Lille e Santiago Gimenez del Feyenoord.

David o Gimenez? Confermata l’esclusiva lanciata da SpazioNapoli.it

Su Gimenez è sempre più probabile che vi si scateni una vera e propri asta in estate, mentre su David ci sono alcune novità, già anticipate ieri dalla nostra redazione. L’esclusiva raccolta dal noto giornalista Marco Giordano per SpazioNapoli.it ha ricevuto la conferma da un articolo de “La Gazzetta dello Sport” che ha chiarito la situazione legata al mercato in entrata degli azzurri.

David è il candidato numero uno per il post Osimhen: pare, infatti, che la dirigenza del Napoli abbia già contattato gli agenti del centravanti canadese per discutere di un possibile accordo per la prossima estate. Il contratto dell’attaccante del Lille scadrà il 30 giugno 2025, una vera possibilità per Manna di acquistarlo ad una cifra molto più bassa rispetto al suo reale cartellino di mercato.

Nella corrente stagione, dopo un inizio difficile, ha siglato 16 reti in 28 presenze in campionato e 3 in 7 di Conference League. Il classe 2000 ha già segnato ben 26 volte in 46 presenze con la maglia della Nazionale Canadese, a dimostrazione che sotto porta riesce ad essere spesso e volentieri decisivo. Intanto, il Lille, consapevole dell’addio del proprio centravanti a fine stagione, è pronto a chiudere per Jose Melro, attaccante del Benfica U23.