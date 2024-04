Calciomercato Napoli, non solo Soulé: Manna studia altri due colpi dalla Juve!

Calciomercato Napoli: Soulé non è l’unico calciatore della Juve sul taccuino del nuovo ds Manna. Spuntano altri due nomi per il futuro

Le voci riguardo un cambio in dirigenza in casa Napoli si fanno sempre più insistenti. Il nuovo direttore sportivo del Napoli con ogni probabilità sarà Giovanni Manna, per anni nell’organigramma dirigenziale della Juventus, con particolare attenzione alla Next Gen, che negli ultimi anni ha sfornato un cospicuo numero di talenti, già protagonisti in Serie A.

Con Manna come prossimo direttore sportivo il Napoli potrebbe iscrivere tra gli obiettivi del prossimo calciomercato estivo Matias Soulé. L’argentino sta facendo molto bene al Frosinone, e la Juventus potrebbe sacrificarlo per mettere a posto i bilanci. Ecco quindi che si concretizzerebbe l’opportunità di mercato per il Napoli.

A finanziare le mosse di mercato, a prescindere dalla fondamentale scelta del prossimo allenatore, sono le cessioni. In primis quella di Osimhen, che apporterebbe nelle casse del Napoli una somma di denaro superiore ai 100 milioni di euro. La suddetta cifra sarà poi reinvestita per rinforzare la rosa. Ecco quindi che sbucano nuovi possibili obiettivi del Napoli.

Non solo Soulé nel mirino del Napoli: due nuovi obiettivi di mercato

L’edizione odierna de Il Mattino riporta che in vista della sfida di domani tra Napoli e Frosinone ci saranno altri due osservati speciali oltre a Soulé. Si tratta dell’attaccante brasiliano Kaio Jorge e del centrocampista argentino Enzo Barrenechea, entrambi, come l’esterno argentino, in prestito al Frosinone dalla Juventus.

Il quotidiano riporta che l’approdo in azzurro di Manna è un passaggio chiave per sbloccare almeno una delle due trattative. L’oramai prossimo dirigente azzurro li conosce molto bene, e potrebbe sfruttare i buoni rapporti con Giuntoli per portare a termine quantomeno un colpo di mercato su due.

Asse Napoli-Juventus-Frosinone: tre osservati speciali

Nonostante si trovi in una situazione di classifica molto difficile, specialmente nella prima parte di stagione, il Frosinone di Di Francesco ha fatto da ottima rampa di lancio per i tre giovani talenti citati in precedenza. Hanno quindi attirato l’attenzione di tanti club. Se il Napoli volesse provare a tentare l’assalto dovrà certamente fare i conti con altre squadre. Tuttavia avere dalla propria parte il dirigente che calcisticamente “li ha cresciuti” può essere una carta a proprio vantaggio. Staremo a vedere se le indiscrezioni di mercato troveranno conferme nei prossimi mesi.