Un club su Meluso: il Ds richiesto in Serie A

Il futuro di Mauro Meluso è ancora tutto da scrivere: per il ds azzurro si profila una nuova esperienza con un club di Serie A.

La stagione del Napoli è andata nel peggiore dei modi. Se lo scorso anno gli azzurri avevano sovvertito tutti i pronostici ed erano arrivato a conquistare lo scudetto, bisogna dire che in questa stagione hanno fatto lo stesso, ma in negativo.

Nessuno, infatti, all’inizio della stagione aveva pronosticato un Napoli fuori dalla Champions League e alcuni avevano addirittura ipotizzato ad uno scudetto-bis. Gli azzurri, invece, fin da subito hanno dovuto affrontare numerose difficoltà sia in campo che fuori.

Rudi Garcìa non è stato il sostituto ideale di Luciano Spalletti e allo stesso modo anche Mauro Meluso non è riuscito a sopperire alla mancanza di Cristiano Giuntoli. C’è da dire, però, che il nuovo ds azzurro, non ha avuto grandi margini di manovra a causa di un Aurelio De Laurentiis sempre più ingombrante nel corso della stagione. Il futuro dell’ex dirigente dello Spezia, ora, resta tutto da scrivere e si profila per lui una doppia opportunità in vista della prossima stagione.

Futuro Meluso, un club in Serie A sul ds ma non solo

Il Napoli ha scelto il suo prossimo ds. Aurelio De Laurentiis ha deciso di affidarsi a Giovanni Manna, braccio destro di Giuntoli in questa stagione alla Juventus e in rampa di lancio proprio come l’ex ds azzurro prima del suo approdo a Napoli.

A Napoli, dunque, sembra non esserci più spazio per Meluso. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, però, spiega che Meluso ha diverse opportunità per il proprio futuro. Sul ds azzurro, infatti, c’è la Salernitana che con ogni probabilità ripartirà dalla Serie B nella prossima stagione. Il presidente Iervolino sembra abbia individuato proprio in Meluso l’uomo giusto per tornare subito in Serie A.

Nel futuro di Meluso, però, non c’è solo la Salernitana. Sempre la Gazzetta dello Sport, riferisce che ci sono ancora delle possibilità che il dirigente calabrese resti all’ombra del Vesuvio. Il Napoli, infatti, vanta una clausola di rinnovo unilaterale fino al 2025. Non è impossibile che De Laurentiis decida di attivarla per tenersi stretto Meluso.

Con l’arrivo in dirigenza di Manna, però, ad attendere Meluso ci sarebbe un ruolo diverso rispetto a quello del direttore sportivo. Meluso, dunque, potrebbe restare nell’organigramma azzurro, ma con diverse responsabilità.