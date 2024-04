Calciomercato Napoli, l’agente allo scoperto sull’azzurro: permanenza non sicura

Tanti dubbi per la prossima stagione, non solo per la panchina: anche vari calciatori azzurri non sono certi della permanenza.

Aurelio De Laurentiis spera di chiudere al meglio questa complicata stagione. Il patron del Napoli, conscio di una gestione errata del post scudetto, si augura quantomeno di non mancare l’appuntamento con la qualificazione europea, che sia Europa League o Conference, cullando sino alla fine il sogno Champions League.

Una Champions difficile, quasi impossibile dopo il netto 0 – 3 che l’Atalanta due settimane fa ha inferto agli azzurri al Diego Armando Maradona di Fuorigrotta, ma che in fin dei conti, continua a distare solamente 7 punti.

Futuro a Napoli? L’agente frena: “Restare? Solamente a queste condizioni”

Un piazzamento che potrebbe risultare decisivo anche per le strategie societarie, considerando quanto il Napoli sia da sempre una società attenta al profilo finanziario, fiore all’occhiello di De Laurentiis al pari dei risultati sportivi.

Proprio parlando di entrate, quella principale sarà quella derivante dalla cessione di Victor Osimhen, che lascerà Napoli per una cifra tra i 120 – 130 milioni (record del club). Una cessione annunciata già nei mesi scorsi dal patron, al quale potrebbe seguire quella di Simeone, alla ricerca di una piazza che gli permetta di tornare a giocare con costanza dal primo minuto.

Proprio per sostituire il “Cholito”, nel ruolo di bomber di scorta, il Napoli potrebbe affidarsi ad un profilo già acquistato la scorsa estate. Si tratta di Walid Cheddira, attaccante del Frosinone, con cui ha messo a referto 4 goal e 1 assist in Serie A. Il suo agente, Bruno Di Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Marte del futuro del proprio assistito:

“Siamo felici del percorso di Cheddira, il ragazzo sta affrontando il suo primo anno in Serie A e al di là dell’aspetto realizzativo si sta facendo apprezzare da molti addetti ai lavori. Attualmente è concentrato sul finale di stagione, è consapevole del fatto che facendo meglio, più riscontri positivi avrà la progressione della sua carriera. Futuro al Napoli? Sono sincero, non ne ho parlato con il club, ovviamente in estate si dovrà valutare quanti attaccanti avrà a disposizione la società, se però ritenessero di dover valutare Walid ne saremmo certamente felici. Ribadisco però, attualmente è concentrato solo sul Frosinone, prematuro parlare di altro”.

Dichiarazioni chiare sul proprio assistito, che potrebbe essere valutato nel ritiro estivo che segnerà il nuovo corso partenopeo. Intanto, Cheddira è chiamato alla salvezza con il suo Frosinone, con la speranza frattanto di farsi notare dal club azzurro, atteso in estate da una rivoluzione di non poco conto.