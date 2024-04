L’ex azzurro su Conte: “Un fattore lo spinge al Napoli”, tifosi in visibilio

Spuntano ulteriori aggiornamenti sul caso Antonio Conte-Napoli. La rivelazione dell’ex azzurro ha letteralmente fatto impazzire i tifosi.

All’ombra del Vesuvio, gli ultimi, sono stati giorni alquanto movimentati. E non solo a causa del rocambolesco 2-4 di Monza e della rincorsa all’Europa che ancora prosegue a fatica in casa Napoli, ma anche a causa delle continue news sponda nuovo allenatore. Non smette di prender quota, infatti, lo scenario Antonio Conte in terra partenopea, come confermato dalle nostre ultime esclusive a cura del nostro collaboratore Marco Giordano. A rafforzare ciò, quindi, anche le ultime dichiarazioni da parte di un ex azzurro. Le parole esaltano i tifosi del Napoli.

“La moglie di Conte vuole Napoli”, Calaiò fa impazzire i tifosi

Il caso Conte-Napoli continua a tenere banco all’ombra del Vesuvio, dove numerose personalità sono state ascoltate a riguardo. Fra queste, anche l’ex attaccante azzurro Emanuele Calaiò, da poco intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. L’arciere ha infatti rilasciato qualche dichiarazione sul tecnico nonché sulla moglie dell’allenatore salentino, Elisabetta Muscarello, che potrebbe giocare un ruolo fondamentale nel futuro del marito.

“Mia moglie conosce la moglie di Conte“, ha quindi cominciato Calaiò prima di andare al sodo. “Le ha sempre confessato di essere innamorata della città di Napoli“, ha poi aggiunto l’ex punta. “Le farebbe piacere vivere una nuova esperienza in quel di Napoli“, ha concluso il fu attaccante del Siena, mandando letteralmente in estasi i tifosi partenopei. Il legame fra famiglia e lavoro è infatti uno dei principali fattori che implica le varie scelta di calciatori e allenatori nel mondo del calcio, e questa voglia di vivere all’ombra del Vesuvio più volte riportata dalla signora Elisabetta potrebbe rivelarsi fondamentale nel futuro di Antonio Conte.

Conte-Napoli, le ultime sulla trattativa

Quanto detto da Calaiò a Radio Kiss Kiss Napoli non è altro che un ulteriore fattore sulla vicenda Conte-Napoli aggiuntosi a un mosaico ricco di tessere. Come detto in apertura, grazie al lavoro del nostro collaboratore Marco Giordano sappiamo che l’allenatore salentino è conteso fra azzurri e Juventus, sebbene i bianconeri sembrerebbero indirizzati verso il profilo di Thiago Motta. Nelle ultime ore è spuntata fuori anche l’ipotesi Milan, sebbene i rossoneri appaiano ancora sullo sfondo. Sponda Napoli invece, molti sarebbero i dettagli da limare ai fini di raggiungere questo matrimonio, a partire dalla durezza dei caratteri di Conte e De Laurentiis. Il patron, già in passato, sembrerebbe però essere apparso come pronto a tutto pur di portare l’ex Atalanta dalla sua parte, con i nuovi indizi giorno per giorno che pian piano accrescono le possibilità che ciò vada in porto.