Gyokeres al posto di Osimhen? Annuncio bomba dell’agente!

Viktor Gyokeres sarà uno di principali uomini mercato della prossima estate. Accostato al Napoli, è intervenuto l’agente che ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni sul futuro del suo assistito.

Il Napoli si appresta a cambiare volto in attacco. Con l’addio quasi certo di Victor Osimhen, e Giovanni Simeone sempre più lontano dalla permanenza, gli azzurri dovranno guardarsi attorno in cerca di valide alternative. L’unica certezza rimane Khvicha Kvaratskhelia, al quale dovrà essere affiancato al più presto un nuovo numero 9. Sono tanti i profili visionati dal presidente Aurelio De Laurentiis ed i suoi collaboratori, tra questi c’è anche Viktor Gyokeres, attaccante svedese rivelazione dello Sporting Lisbona. Il suo agente è tornato a parlare dell’interesse di vari club, aggiungendo novità importanti riguardo il futuro prossimo del suo assistito.

Gyokeres, su di lui oltre a Napoli e Milan tanti club di Premier League

Lo Sporting venderà quasi sicuramente Viktor Gyokeres. In Italia, Napoli e Milan sono alla ricerca di un nuovo bomber per la prossima stagione, complici le partenze ormai certe di Victor Osimhen e Olivier Giroud (accordo di massima con il Los Angeles FC in MLS). Il classe ’98 fa gola per le sue caratteristiche, ma le due italiane non sono le uniche a visionarlo attentamente. In Premier League ci sarebbero squadre pronte a investire seriamente sul centravanti. A scommetterci è proprio l’agente del venticinquenne, Hasan Cetinkaya:

In Premier lo vogliono, al momento non abbiamo fatto alcuna scelta. Il futuro di Gyokeres è legato a quello di Amorim, lo scorso anno è andato allo Sporting per lui. Vediamo cosa dice il club, che ha bisogno di vendere. In Inghilterra tanti club vorrebbero acquistarlo. Posso dire che con lo Sporting non c’è alcuna trattativa in merito al rinnovo. Riguardo al futuro parleremo anche con il presidente per capire il da farsi: finora non abbiamo fatto nessuna scelta, mancano ancora otto partite.

Gyokeres è arrivato allo Sporting Lisbona dal Coventry City nella scorsa estate per la cifra di 21 milioni di euro. In stagione, schierato ben 42 volte, ha realizzato 36 reti tra tutte le competizioni, fornendo inoltre 15 assist. Nel suo contratto è presente una clausola rescissoria da 100 milioni di euro.

Chiunque voglia accaparrarsi le sue prestazioni dovrà gioco forza compiere un grande investimento. Le squadre portoghesi sono ben note per le loro cessioni a prezzi monstre: se il Napoli vorrà sostituire Osimhen con un altro Viktor, dovrà essere pronto ad un’asta europea da capogiro.