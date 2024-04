Calzona, il quotidiano a sorpresa: “Possibile permanenza al Napoli in un caso”

Il futuro di Francesco Calzona è ancora tutto da scrivere e non è da escludere la possibile permanenza: lo scenario.

Il Napoli sta disputando una stagione al di sotto delle aspettative. I risultati ottenuti, fino a questo momento dagli ormai ex Campioni d’Italia sono stati molto negative per l’intera stagione.

Aurelio De Laurentiis si è trovato a dover mettere una pezza dopo i disastri estivi compiuti con la scelta di Mauro Meluso in dirigenza e di Rudi Garcìa in panchina. L’esonero del tecnico francese, chiesto a gran voce dai tifosi del Napoli, però, non ha sortito gli effetti desiderati.

Sulla panchina azzurra, infatti, si sono seduti ben tre allenatori in questa stagione. Prima è arrivato Walter Mazzarri che però non è riuscito a risollevare la squadra. Dopo il tecnico toscano è subentrato Francesco Calzona che sicuramente ha fatto meglio dal punto di vista delle prestazioni, ma anche in questo caso i risultati non lo stanno premiando.

Anche l’ex vice di Maurizio Sarri, dunque, lascerà a fine stagione la panchina del Napoli. Per il tecnico calabrese, però, c’è ancora la possibilità della permanenza: avverrà in un caso.

Permanenza Calzona, avverrà in un solo caso

Aurelio De Laurentiis stima infinitamente Francesco Calzona. I due si conoscono dai tempi di Maurizio Sarri sulla panchina del Napoli. In quel periodo Calzona faceva parte dello staff del tecnico toscano.

Nonostante ciò, al termine della stagione ci sarà l’addio anche se Aurelio De Laurentiis ha proposta a Calzona di restare a Napoli in qualità di componente dello staff del prossimo allenatore.

L’edizione odierna del Corriere dello Sport, però, fa sapere che per il tecnico calabrese c’è ancora una possibilità per restare a Napoli come allenatore. L’edizione odierna del quotidiano, infatti, ha spiegato che, in caso di clamorosa rimonta in classifica e qualificazione in Champions League in extremis, Calzona può giocarsi ancora le sue carte come prossimo allenatore del Napoli.

Le alternative in casa Napoli, però, non mancano. Il sogno resta Antonio Conte, a cui De Laurentiis ha fatto un’offerta molto importante e soprattutto ha concesso carta bianca sul mercato.

Oltre all’ex tecnico dell’Inter, però, c’è anche Vincenzo Italiano. Per il tecnico, che a fine stagione lascerà la Fiorentina, non dovrebbero esserci problemi nel convincerlo nell’accettare la proposta azzurra. Rispetto a Conte, Italiano rappresenta la continuità anche per i dettami tattici che sono diventati un mantra per la viola. Conte, invece, sarebbe in totale rottura con il recente passato, dato che con ogni probabilità si passerebbe alla difesa a 3.