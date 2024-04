Sorpresa Meluso, spunta una clausola del Napoli: qual è l’idea di De Laurentiis

In casa Napoli si lavora al futuro non solo per la panchina, ma anche per il ruolo del direttore sportivo, con novità su Mauro Meluso.

Ultime 7 gare di campionato in Serie A per stabilire gli ultimi verdetti della stagione. Il Napoli insegue ancora qualche piccolissima speranza di poter raggiungere un’insperata qualificazione alla prossima Champions League. In attesa di capire quali obiettivi raggiungerà la squadra, la società partenopea ha già iniziato a muoversi per programmare la prossima stagione. Due i tasselli fondamentali che De Laurentiis intende sistemare il prima possibile: quello dell’allenatore del direttore sportivo.

Sul nuovo tecnico ci sarà ancora da attendere per capire quale sarà la scelta del Napoli, ma i nomi di Antonio Conte e Vincenzo Italiano sembrano i più accreditati per provare a riportare gli azzurri ai livelli che meritano. Diversa, invece, la situazione legata al nuovo dirigente che invece il patron avrebbe già individuato. Già, perché dovrebbe essere Giovanni Manna a costruire il Napoli del futuro. A questo punto in tanti si chiedono quale potrebbe essere il futuro dell’attuale d.s. partenopeo, Mauro Meluso.

Clausola in favore di De Laurentiis, Meluso resta al Napoli?

Stando a quanto riferito da Radio Kiss Kiss Napoli, non si può escludere una permanenza di Meluso in azzurro. Il dirigente è legato al Napoli da un contratto fino al 30 giugno 2024, ma De Laurentiis ha un’opzione unilaterale che potrebbe prolungare l’accordo di un ulteriore anno. L’arrivo di Manna – che sembrava potesse chiudere le porte all’ex Lecce e Spezia -, in realtà non sarebbe decisivo in tal senso. Il presidente De Laurentiis stima molto Mauro Meluso, il cui futuro verrà valutato tra qualche settimana.

Lo stesso direttore sportivo, in occasione del match di campionato tra Monza e Napoli, non aveva escluso alcune possibilità per il futuro.

Non mi sento di fare questo discorso oggi, certi programmi spettano alla proprietà. Oggi non è il momento di fare consultivi, ma di stringersi attorno a un obiettivo che è quello di fare sempre meglio. Bisogna farlo per i tifosi. In queste settimane se ne sono tante tante e si vengono a creare situazione che provocano instabilità nel club. Se sono ancora qui è perché è una situazione che ci sta. De Laurentiis scelse Sarri e Spalletti, ha fatto scelte super felici.

Intanto nelle scorse ore si sono sparse voci sul possibile interesse da parte della Salernitana per Mauro Meluso, con il presidente Danilo Iervolino che l’avrebbe scelto come uomo al quale affidare la rinascita granata.