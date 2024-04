De Laurentiis banditore per beneficenza: il siparietto con Di Lorenzo e Raspadori (VIDEO)

Nel corso della serata di ieri, Aurelio De Laurentiis si è reso protagonista di uno show durante l’evento Pink Tie Ball. Il patron azzurro ha preso le vesti insolite da banditore d’asta.

I personaggi del mondo dello sport spesso e volentieri partecipano ad alcuni eventi o manifestazioni istituite per sensibilizzare alcune tematiche importanti. Ieri sera si è tenuto un evento a Palazzo Caracciolo, in cui hanno partecipato il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ed alcuni giocatori.

Nulla di strano, se non per la performance di De Laurentiis, che ha preso le redini dell’evento diventandone un banditore d’asta. Un vero e proprio show quello del presidente azzurro che ha scatenato diverse reazioni sui social.

De Laurentiis show: ruolo da banditore d’asta durante un evento

All’indomani della vittoria in campionato contro il Monza, alcuni tesserati del Napoli si sono resi protagonisti fuori dal campo. Nulla di negativo, anzi, con alcuni azzurri che hanno presenziato ieri sera a Palazzo Caracciolo per l’evento di beneficenza Pink Tie Ball, giunto alla sua seconda edizione. L’evento in questione mira a sensibilizzare e raccogliere fondi necessario per la ricerca sui tumori al seno. All’evento era presente il presidente Aurelio De Laurentiis insieme al capitano Giovanni Di Lorenzo e all’attaccante Giacomo Raspadori. Ciò che ha stupito è stato lo show effettuato da Aurelio De Laurentiis. Il patron del Napoli si è reso protagonista di un’asta, diventandone un vero e proprio banditore. Ovviamente questo ruolo tenuto da De Laurentiis durante l’evento ha fatto sorridere i presenti e i vari tifosi.

Il presidente del Napoli ha divertito i presenti durante il suo ruolo da banditore d’asta. All’asta è finita una maglia del Napoli, più precisamente quella dell’esterno danese Jesper Lindstrom. All’asta hanno partecipato ovviamente il presidente del Napoli e i due tesserati, a cui poi si sono aggiunti la presentatrice dell’evento, Mariasole Pollio, e il rapper napoletano, Geolier. Dopo diverse offerte e rilanci da parte di questi partecipanti, è arrivata finalmente la conclusione dell’asta. La maglia messa all’asta dal presidente del Napoli se l’è aggiudicata Geolier, con un’offerta pari a 1600 euro. Il rapper è stato poi invitato a salire sul palco dopo la conclusione dell’asta. Cuore d’oro da parte del rapper napoletano, che ancora una volta ha dimostrato di tenerci molto al Napoli, ma anche a tematiche più sensibili come quello affrontato durante l’evento. Dimostrazione importante anche da parte di Aurelio De Laurentiis ed i due azzurri, che hanno presenziato all’evento e son stati protagonisti di questo show che ha fatto sorridere tutti.