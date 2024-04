Asse di mercato con la Juve Stabia, chi può arrivare in prestito dal Napoli

La Juve Stabia ha conquistato la promozione in Serie B e ora programma il futuro, dal Napoli potrebbero arrivare alcuni giovani in prestito.

Se le squadre campane di Serie A non hanno brillato, con il Napoli che non ha saputo difendere lo scudetto conquistato lo scorso anno e la Salernitana ormai ampiamente avviata verso la retrocessione, a tenere alto l’onore della Regione ci hanno pensato le compagini che hanno preso parte al campionato di Serie C, girone C. Hanno fatto benissimo formazioni come Benevento e Avellino, tra le maggiori accreditate nella vittoria dei playoff promozione, ma la miglior squadra in assoluto è stata senz’altro la Juve Stabia, che invece la promozione in Serie B l’ha conquistata da prima in classifica con addirittura tre giornate d’anticipo.

Le Vespe possono così programmare il futuro con calma, guardando anche con un certo interesse anche ai calciatori del Napoli. Ad auspicarlo è lo stesso presidente del club di Castellammare, Andrea Langella. I rapporti tra le due società sono ottimi, tant’è che negli ultimi anni ci sono stati vari affari “minori” con giovani del vivaio napoletano andati a giocare in prestito, come ad esempio gli esterni offensivi D’Agostino e Marranzino, oppure la cessione della scorsa estate della punta Leonardo Candellone, fondamentale con 10 gol e 6 assist a contribuire alla promozione delle Vespe. Dunque è possibile immaginare a nuovi possibili affari.

Asse di calciomercato tra Napoli e Juve Stabia, da Ambrosino a Coli Saco passando per Popovic: tutti i possibili affari in prestito

E la domanda arriva spontanea: quali calciatori potrebbero andare a giocare alla Juve Stabia? Il primo indiziato potrebbe essere Giuseppe Ambrosino, attaccante classe 2003 che sta facendo bene al Catanzaro, ma che ha ancora bisogno di un giocare con continuità in cadetteria per migliorare le sue già ottime qualità. Più difficile il trasferimento di Antonio Vergara: il Napoli ha già prolungato fino al 30 giugno 2025 il prestito con la Reggiana per il talentuoso centrocampista classe 2003, quest’anno fermato dalla rottura dei legamenti che ne hanno frenato l’ascesa.

Altri giocatori che sicuramente potrebbero far comodo sono Lorenzo Sgarbi, centravanti classe 2001 che dopo anni di difficoltà ha finalmente realizzato una stagione degna di nota, mettendo a segno 6 gol e servendo 14 assist con la maglia dell’Avellino. Sempre dalla Serie C ci sono altri tre giocatori di proprietà del Napoli che sembrano decisamente pronti al salto in cadetteria: Coli Saco, decisamente il motore del centrocampo dell’Ancona. Garcia era tentano di tenerlo in prima squadra dopo il ritiro precampionato della scorsa estate, ma il prestito e le tante gare da titolare in Serie C hanno accresciuto ancora di più le sue qualità. Colosso da quasi 2 metri d’altezza, la sua fisicità farebbe comodo al centrocampo delle Vespe. Giocatori che sono cresciuti fisicamente tanto sono pure Francesco Mezzoni e Nosa Obaretin, entrambi ormai pronti a giocare in Serie B. La Juve Stabia potrebbe essere una soluzione.

Bellich e Leone, due possibili acquisti per il Napoli

Infine una suggestione che sicuramente Napoli e Juve Stabia prenderanno in considerazione è quella del possibile prestito di Matija Popovic. L’attaccante classe 2006, che gli azzurri hanno “parcheggiato” al Monza in attesa di liberare il posto da extracomunitario per il tesseramento, ha bisogno di giocare con continuità per recuperare al meglio la sua condizione e mettere in mostra tutte le sue qualità. Al Monza al momento sta giocando con la formazione Primavera, ma un ragazzo del suo talento ha certamente bisogno di palcoscenici diversi per potersi mettere in mostra. Un prestito alla Juve Stabia potrebbe essere una soluzione che farebbe comodo a tutti.

Dall’altro lato, il Napoli potrebbe approfittarne per mettere le mani su due gioielli che la Juve Stabia ha messo in mostra: il difensore Marco Bellich, classe ’99 e autore di ben 5 reti in stagione, e Giuseppe Leone, regista classe 2001 cresciuto nelle giovanili della Juventus e che quest’anno ha fatto le fortune della Juve Stabia, che l’ha acquistato a zero euro in estate. L’idea di acquistarli e magari lasciarli in prestito a Castellammare non è da escludere. Visti gli ottimi rapporti tra le proprietà è altamente probabile che qualche affare verrà poi concluso.

Pasquale Giacometti