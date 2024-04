Napoli, messaggio a sorpresa per De Laurentiis: “Spero in una collaborazione”

Il Napoli è impegnato nella rifondazione in vista della nuova stagione. Arriva l’annuncio a sorpresa verso De Laurentiis su una possibile collaborazione.

In casa Napoli non si aspetta altro che terminare questa stagione nel migliore dei modi, cercando di raggiungere la qualificazione per una competizione europea. Dopo di che si passerà alla completa rivoluzione dal punto di vista dirigenziale e sportivo.

È già certo l’arrivo di Giovanni Manna come nuovo Direttore Sportivo, ma De Laurentiis è pronto a inserire altre figure in società. Intanto arriva anche l’annuncio a sorpresa nei confronti del presidente del Napoli, con cui un’imprenditore sarebbe pronto a collaborare in futuro.

Messaggio a sorpresa per De Laurentiis: c’è l’apertura ad una possibile collaborazione

Al termine della stagione attuale piuttosto complicata, per il Napoli inizierà una profonda rivoluzione sotto ogni punto di vista. Già in queste settimane De Laurentiis si sta muovendo per cambiare pelle al suo Napoli, con la scelta del nuovo DS già effettuata, ossia puntando su Giovanni Manna. Attualmente il patron azzurro continua a spingere per il prossimo allenatore, ma continua a seguire anche altre figure per la dirigenza del Napoli. Intanto ieri si è registrata la promozione della Juve Stabia in Serie B, ed il presidente Andrea Langella a Kiss Kiss Napoli ha aperto ad una possibile collaborazione con De Laurentiis in futuro, ma non solo:

“Spero che possa nascere una sorta di collaborazione. Il Napoli potrebbe darci una grande mano nella prossima stagione. Può nascere una bella collaborazione. Il nostro capo del settore giovanile (Saby Mainolfi, ndr.) ha il contratto che lo lega a noi per altri due anni. C’è un’ipotesi ma non vedo ancora la concretezza”.

Dunque va registrata l’apertura del presidente delle Vespe, Andrea Langella, verso De Laurentiis in merito ad un’ipotetica collaborazione tra i due club. Con la promozione in Serie B, la Juve Stabia potrebbe chiedere qualche giovane al Napoli, magari garantendo la prelazione per qualche giocatore interessante agli azzurri. Ad oggi dunque si può segnalare l’ipotesi di una possibile collaborazione tra Napoli e Juve Stabia, ma ovviamente le parti dovranno incontrarsi e discuterne insieme. Inoltre Langella ha parlato anche di Mainolfi, finito nel mirino del Napoli che vorrebbe prenderlo per rinforzare il proprio settore giovanile. Il presidente della Juve Stabia ha però blindato il capo del settore giovanile della sua squadra, annunciando che Mainolfi è legato per altri due anni al club di Castellammare di Stabia. Langella per il momento ha chiuso le porte ad un passaggio al Napoli di Mainolfi, ma le cose potrebbero presto cambiare. De Laurentiis potrebbe accettare la collaborazione con la Juve Stabia chiedendo proprio in cambio Mainofi, ed a quel punto la scelta spetterà al presidente delle Vespe.