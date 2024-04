De Laurentiis non molla la presa: è lui il primo obiettivo per la panchina del Napoli

Continua il casting di Aurelio De Laurentiis per il prossimo allenatore del Napoli. Il patron azzurro continua a spingere per un obiettivo in particolare.

Col termine della stagione attuale, arriverà probabilmente l’annuncio del prossimo allenatore del Napoli. Francesco Calzona saluterà il club partenopeo a fine stagione, con l’auspicio di salutare la piazza con la qualificazione ad una competizione europea.

Intanto continuano ad essere accostati tanti allenatori al Napoli dalle varie emittenti sportive, ma De laurentiis ha ben chiaro il suo obiettivo per la panchina azzurra. Il presidente del Napoli continua a spingere concretamente per il primo obiettivo per la panchina.

Nuovo allenatore Napoli: De Laurentiis insiste, è lui il primo obiettivo per la panchina

Dopo una stagione fallimentare rispetto alle aspettative iniziali, per il Napoli è tempo di guardare già alla prossima stagione. De Laurentiis non vuole ripetere una stagione come quella attuale, e starebbe già programmando in grande la successiva per tornare a vincere. Molto passerà anche dalla guida tecnica che sarà scelta, che non dovrà essere assolutamente sbagliata. Sono tanti i nomi sul taccuino del presidente del Napoli per la panchina, ma nella testa di De Laurentiis c’è un solo. A ribadire il concetto è anche Nicolò Schira tramite il suo profilo X, con l’esperto di mercato che parla di un forcing continui del patron azzurro su Antonio Conte. L’ex Inter e Juve è l’obiettivo principale per la panchina del Napoli, e De Laurentiis non parlerà con altri allenatori fin quando non avrà la risposta definitiva da parte di Conte. Continua dunque il pressing del presidente del Napoli sul tecnico salentino, che resta dunque il pallino principale per la panchina.

Aurelio De Laurentiis insegue ormai Conte dallo scorso novembre, quando dopo l’esonero di Rudi Garcia il tecnico italiano fu contattato dal presidente azzurro. Da quel momento, il filo tra i due non si è mai interrotto, visto che il presidente ha continuato a lavorare sull’allenatore in vista della prossima stagione. De Laurentiis ha accettato la decisione di Conte di non voler arrivare a Napoli a stagione in corso ed in una situazione difficile. D’altro canto questa idea di Conte ha spinto il presidente azzurro a lavorare per portarlo al Napoli per la stagione 2023/2024. In quel caso la squadra sarebbe allestita in base alle esigenze del tecnico. De Laurentiis continua a pensare solamente ad Antonio Conte per la guida tecnica del Napoli, per cui sarebbe pronto a fare carte false pur di farlo cedere. Staremo a vedere se il presidente del Napoli riuscirà a convincere l’allenatore, o se si dovrà rassegnare e virare su altri profili.