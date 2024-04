“Conte ha già firmato con il Napoli”: annuncio bomba dell’agente

Antonio Conte è il nome in pole per la panchina del Napoli, con De Laurentiis che sta spingendo per convincerlo. Arriva l’annuncio bomba dell’agente, che dà tutto per fatto.

Dopo le pessime gestioni tecniche di Rudi Garcia e Walter Mazzarri, è arrivato Francesco Calzona a ridare un po’ di vitalità a questo Napoli, seppur con diversi problemi sempre presenti. Il tecnico italiano a fine stagione lascerà gli azzurri per far spazio al nuovo allenatore che De Laurentiis sta cercando assiduamente.

Sono diversi gli obiettivi nel mirino del patron azzurro, ma in pole c’è Antonio Conte. Arriva l’annuncio clamoroso dell’agente, che afferma che il salentino avrebbe già firmato il contratto che lo legherà al Napoli.

Annuncio pazzesco dell’agente: “Conte ha già firmato con il Napoli”

È da diversi mesi che Aurelio De Laurentiis lavora al prossimo allenatore del Napoli, che dovrà risollevare la squadra dopo una stagione alquanto deludente. Sin dall’esonero di Rudi Garcia, il primo nome cercato dal presidente del Napoli è stato quello di Antonio Conte. Da allora ci sono stati tanti contatti tra i due, visto che De Laurentiis ha deciso di puntare forte sul tecnico salentino per il suo Napoli. Durante la trasmissione 1 Football Club su 1 Station Radio, l’agente FIFA Serxhio Mezi ha fatto un annuncio bomba sul futuro club di Conte: “Da quello che so, Antonio Conte ha già firmato per il Napoli di De Laurentiis. È inutile parlare di Vincenzo Italiano. Conte sarà il prossimo tecnico del Napoli. Anche per questo parlo di rivoluzione della rosa. Conosciamo De Laurentiis e conosciamo anche i tifosi, che non vorrebbero ripetere le difficoltà odierne. L’obiettivo è tornare a vincere il campionato il prossimo anno. Conte aveva rifiutato un’offerta da un club arabo a gennaio, pari a 27 milioni di euro. Antonio aveva rifiutato perché aveva preso accordi con il Napoli. Sono contento, il tecnico leccese è quel che serve all’ambiente napoletano”.

Annuncio clamoroso di Mezi, che dà praticamente per fatto l’accordo tra De Laurentiis e Conte per il ruolo di prossimo allenatore del Napoli. Ovviamente dovranno essere verificate attentamente queste dichiarazioni, che ad oggi hanno del clamoroso. Se così fosse realmente, Aurelio De Laurentiis sarebbe riuscito a strappare il si di Conte grazie alla presentazione di un progetto ambizioso. I tifosi del Napoli sono pronti già ad impazzire per questo annuncio da parte di Mezi, ma per l’eventuale annuncio ufficiale bisognerà aspettare ancora. Quel che è certo è che De Laurentiis sta premendo forte per portare Conte al Napoli, e a quanto pare da varie indiscrezioni ci starebbe riuscendo. Manca ormai poco all’annuncio del prossimo allenatore del Napoli, con i tifosi che dovranno pazientare qualche settimana prima di scoprire se realmente sarà Conte il prossimo tecnico degli azzurri.