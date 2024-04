Calciomercato Napoli, non solo Zaniolo: Manna punta anche l’ex Juventus

Il nuovo Napoli si sta già formando: Manna non punta solo sull’acquisto di Zaniolo ma anche su una vecchia conoscenza juventina.

Aurelio De Laurentiis è già all’opera per costruire il Napoli del futuro: dopo la deludente stagione, infatti, la volontà del club campano sarebbe quella di ricostruire una macchina capace di regalare nuovamente prestazioni di un certo livello. La scelta di un nuovo direttore sportivo può essere la chiave per ripartire e portare in alto una squadra destinata a drastici cambiamenti.

Come già ben noto Osimhen e Zielinski lasceranno sicuramente Napoli: il primo dopo il pagamento della clausola da 130 milioni, il secondo a a parametro zero. Una scelta, quella della dirigenza, coraggiosa ma che condurrà il prossimo allenatore ad avere la possibilità di rimescolare le carte in tavola. Sul taccuino di Manna ci sarebbero alcuni nomi interessanti: su tutti quello di Nicolò Zaniolo. L’ex Roma non verrà riscattato dall’Aston Villa di Unai Emery, quarto in Premier League.

L’attaccante della Nazionale Italiana sembra esser destinato a tornare al Galatasaray che probabilmente lo cederà ad un’altra squadra. A candidarsi per l’acquisto del calciatore è sicuramente il Napoli di De Laurentiis che non ha mai nascosto tutto il proprio apprezzamento nei suoi confronti.

Il Napoli pesca ancora dalla Premier League, interesse per l’ex Parma e Juve

La valutazione di mercato di Zaniolo è di 20 milioni di euro e può rappresentare una vera e propria occasione da cogliere per una squadra che vuole immediatamente ritornare sui grandi livelli e sostituire i prestigiosi giocatori che saluteranno a fine stagione. Gli azzurri osservano da lontano alcuni profili interessanti della Premier League e, di conseguenza, è tornato di moda il nome di Dejan Kulusevski.

L’ex calciatore della Juventus sta conducendo un’ottima stagione al Tottenham ed il suo cartellino è fissato a ben 55 milioni di euro. Una cifra elevata per De Laurentiis ma che avrebbe la possibilità di investire il ricavato della cessione di Victor Osimhen. Nel campionato inglese, quest’anno, lo svedese ha realizzato 6 gol e 3 assist in 29 partite. Numeri non scontati che, a soli 23 anni, lo rendono uno tra i calciatori più in forma d’Europa.

In Serie A si era reso celebre grazie alle sue prodezze messe in evidenza con la maglia del Parma per poi fallire alla Juventus con cui, comunque, ha trovato i suoi primi e finora unici trofei in carriera: una Coppa Italia ed una Supercoppa Italiana.