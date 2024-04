Clamoroso a Monza: “Prima volta in stagione”, statistica sorprendente sul Napoli

Giornata da favola per il Napoli a Monza. Oltre alla vittoria per 1-4, all’U-Power Stadium i Campioni d’Italia hanno raggiunto due statistiche che sottolineano l’importante vittoria.

Vince e convince il Napoli a Monza. Dopo l’inizio molto difficile, i Campioni d’Italia hanno saputo reagire al meglio nel secondo tempo. La ripresa, infatti, è stata targata dalle reti di Osimhen e compagni che hanno indirizzato decisamente la sfida. I tre punti sono un iniezione di fiducia in vista delle ultime giornate, ma sopratutto sottolineano due statistiche che non si vedevano da tempo in casa azzurra.

Nel match odierno, è fuoriuscita la capacità di reagire del Napoli. Infatti, dopo un primo tempo sottotono gli azzurri hanno dimostrato le proprie qualità nella seconda frazione di gioco. Nel giro di pochi minuti, gli azzurri hanno siglato diverse reti a dimostrazione della forza del reparto offensivo, il quale in questa stagione ha faticato più del previsto.

Il Napoli rimonta il Monza e vola in testa alle statistiche: il dato

Contro gli azzurri le partite non sono mai finite. Tale affermazione è strettamente collegabile al Napoli, il quale anche nelle situazioni più estreme riesce sempre a trovare la via giusta per tornare in partita. Infatti, contro il Monza è stato registrato l’ennesimo dato positivo. Come riportato da “Opta” il Napoli è la squadra che ha guadagnato più punti in rimonta in questo torneo. Di seguito i dati.

19 – Il #Napoli – squadra che ha guadagnato più punti in rimonta in questo torneo – non raccoglieva almeno 19 punti da situazione di svantaggio in una stagione di #SerieA dal 2017/18 (28 in quel caso). Ribaltone.#MonzaNapoli

Un ulteriore dato da analizzare riguarda i gol siglati oggi dal Napoli. Infatti, tutte le reti sono state dei veri e proprio gioielli, soprattutto la marcatura del sorpasso targata Politano. Quest’ultimo con un tiro al volo ha battuto Di Gregorio infilando la palla direttamente nel sette. Anche la terza rete è arrivata con un tiro dal limite, ma stavolta l’inventore porta il nome di Piotr Zielinski. Infatti, un ulteriore statistica riguarda proprio le conclusioni da fuori area. In questa stagione, gli azzurri non sono quasi mai stati pericolosi dal limite, anche a causa della mancanza di un tiratore eccelso.