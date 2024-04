Osimhen-Psg, arriva la novità: rivelazione sulla trattativa

Calciomercato Napoli, si parla ancora della pista che vede Victor Osimhen come prossimo attaccante del PSG: la rivelazione sulla trattativa



L’esperienza di Osimhen con la maglia del Napoli potrebbe interrompersi questa stagione. Dopo la trionfale scorsa stagione, anche il bomber nigeriano non è riuscito ad incidere come ci si aspettava. Sicuramente il triplo cambio in panchina ha influito, ma fatto sta che, ad oggi, si contano solo undici reti in campionato.

Solo pochi mesi fa Osimhen ha rinnovato con il Napoli. All’interno del suo contratto, come rivelato dallo stesso De Laurentiis, c’è una clausola rescissoria, valida solo per l’estero, dal valore di oltre 100 milioni di euro (si parla di circa 120-130 milioni di euro, ndr). Una cifra a dir poco importante, che non tutti i club europei possono permettersi.

Tra le possibili prossime destinazioni si è fatta largo a gran voce la pista PSG. Il club parigino in estate perderà Mbappé ed ha in programma un grande colpo per l’attacco. Altre possibilità sono rappresentate dai club inglesi, che forti delle grosse disponibilità economiche potrebbero fiondarsi sull’attaccante del Napoli, Chelsea su tutte.

Osimhen-PSG, sfuma la trattativa? La rivelazione dell’agente

Della possibile trattativa con il club francese ne ha parlato Andrea D’Amico, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Radio Goal, in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito un’estratto delle sue dichiarazioni:

“Sono stato recentemente a Parigi ed ho parlato ieri sera coi dirigenti del PSG ed anche loro hanno investito 160 mln per tre attaccanti, sanno che partirà Mbappè ed anche loro sono attenti alla costruzione. Non ho parlato di Osimhen, penso che il sostituto di Mbappè sia diverso dal profilo di Osimhen. Cercano un giocatore come Lautaro Martinez“.

Andrea D’Amico si è poi soffermato sulle ultime indiscrezioni di mercato in casa Napoli. A partire dalle voci riguardo l’approdo di Giovanni Manna come prossimo direttore sportivo: “Manna è bravo, applicato e viene da un’esperienza importante alla Juventus. Anche Ottolini ha fatto il passo dalla Juventus al Genoa, oggi il calcio è cambiato e i giovani dirigenti sono il profilo giusto“, spiega D’Amico in diretta.

Poi, per quanto riguarda il prossimo allenatore, non è parso del tutto convinto sull’ipotesi Conte: “Difficile che vada al Napoli per l’aspetto economico, di programma e le alternative che può avere lui possono incidere nella sua scelta”. Tuttavia non chiude del tutto la porta al sogno di De Laurentiis: “Bisogna aspettare, le variabili sono troppe”.