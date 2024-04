Monza-Napoli, l’elenco dei convocati: la notizia su Kvaratskhelia

Verso Monza-Napoli, Calzona ha sciolto i dubbi sulle condizioni di Kvarastkhelia: arriva la sentenza dall’elenco convocati, tutti i dettagli

Domani il Napoli affronterà in trasferta il Monza. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 15:00 all’U-Power Stadium, casa del club brianzolo. Un match che il Napoli non può assolutamente sbagliare se vuole, seppur in minima parte, continuare a sperare in un posto per una qualificazione alle coppe europee nella prossima stagione.

L’ultima sconfitta contro l’Atalanta ha messo a repentaglio le speranze dei tifosi di centrare l’obiettivo stagionale, ora serve un miracolo. Al Maradona però gli azzurri hanno dovuto fare i conti con l’assenza di Kvaratskhelia, che è tornato non al meglio dalla Georgia, dopo aver conquistato una storica qualificazione all’Europeo con la sua Nazionale. Negli ultimi giorni, le sue condizioni sono migliorate e sono man mano aumentate le speranze di vederlo in campo nella gara di domani.

Monza-Napoli, Calzona scioglie i dubbi su Kvaratskhelia: l’elenco dei convocati

Poco fa il Napoli ha pubblicato sui propri canali ufficiali l’elenco dei convocati per il match. Nella sezione attaccanti spicca la presenza di Kvaratskhelia, che quindi dovrebbe aver definitivamente superato i problemi fisici che lo hanno tenuto fuori dal campo contro l’Atalanta. C’è anche Ngonge, che nei giorni scorsi aveva accusato un piccolo problema fisico, ma subito smaltito.

Non ci sarà invece Jesper Lindstrom, che, come annunciato dal report dell’allenamento di questa mattina, resterà a Napoli per recuperare da una lombalgia. Per il resto invece non ci sono sorprese, Calzona potrà contare su tutti gli altri componenti della rosa.

Di seguito l’elenco completo: