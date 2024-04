Ufficiale Napoli, non partirà per Monza: annunciato il forfait

Arrivano in diretta da Castel Volturno gli ultimi aggiornamenti sul Napoli. Il report dell’ultimo allenamento azzurro prima della partenza verso Monza

Dopo lo 0-3 casalingo subito per mano dell’Atalanta, il Napoli si prepara a scendere nuovamente in campo in Serie A. Il tutto, all’U-Power Stadium di Monza, dove gli azzurri sono reduci dal 2-0 della scorsa annata (maturato però dopo aver già vinto matematicamente lo Scudetto).

Riprendere a macinare i 3 punti sul campo brianzolo rappresenta quindi un obbligo per la formazione partenopea, rimasta attaccata con un dito ad un treno Champions che promette di salutare al più presto il Napoli. Per evitare che ciò accada serve dunque una vittoria, con gli ultimi aggiornamenti prima del match che giungono in diretta dall’SSCN Konami Training Center.

Verso Monza-Napoli, l’ultimo allenamento azzurro

Sul terreno di gioco di Castel Volturno, il Napoli ha svolto quest’oggi l’ultima sessione di allenamento prima di partire in direzione Monza, dove sarà atteso dalla squadra di Palladino domenica 7 aprile a partire dalle ore 15. Un match che ha rischiato di non vedere fra i propri partecipanti ne Kvaratskhelia e ne Ngonge, bloccati in settimana da alcuni problemi fisici ma tornati ad allenarsi in gruppo il 5 aprile. Discorso diverso, invece, fronte Lindstrom, bloccato da alcuni problemi fisici nella giornata di ieri. Il danese ha infatti svolto puro e semplice lavoro personalizzato, con gli aggiornamenti sul suo conto che spuntano nell’odierno report a cura della SSC Napoli.

“Il Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Monza in programma all’U-Power Stadium domani alle ore 15 per la 31esima giornata di Serie A. La squadra ha lavorato sul campo 2 iniziando la sessione con attivazione e torello. Successivamente il gruppo ha svolto lavoro tecnico tattico e partitina a campo ridotto. Lindstrom ha svolto allenamento personalizzato in palestra e in campo per una lombalgia”.

La sfida contro i brianzoli sarà tutt’altro che facile, motivo per il quale Calzona avrò bisogno dei suoi uomini migliori. Il recupero di Khvicha Kvaratskhelia è sicuramente la notizia della giornata. Infatti, l’esterno georgiano potrà tornare nella sua posizione naturale nel tridente con Osimhen e Politano. Proprio il reparto offensivo avrà il compito di condurre gli azzurri verso la vittoria, per continuare a credere in una possibile qualificazione alle coppe europee in queste ultime giornate di campionato.