“Il nuovo presidente del Napoli è in casa”, l’annuncio sorprende tutti

Annuncio shock, apertura dell’ex procuratore ad una nuova presidenza per il Napoli: la nuova possibile soluzione è già in casa

Quella che sta vivendo il Napoli è forse una delle peggiori stagioni dell’intera gestione De Laurentiis. La presidenza del patron azzurro ha riportato in città uno scudetto atteso da oltre trent’anni. Tuttavia le soluzioni adottate dopo il trionfo dello scorso anno non hanno portato i risultati sperati.

Dopo la sconfitta contro l’Atalanta il Napoli ha di fatto detto addio alle possibilità di accedere alla prossima Champions League (a meno di imprese clamorose, ndr), obiettivo stagionale prefissato in estate. Una perdita importante anche dal punto di vista economico, e non solo calcistico, che certifica le cattive scelte attuate durante lo scorso mercato estivo.

Napoli, inaspettato cambio in presidenza? L’annuncio dell’ex procuratore

Della stagione in corso del Napoli ne ha parlato l’ex procuratore, tra gli altri di Fabio e Paolo Cannavaro, Enrico Fedele. Ai microfoni di Radio Marte Fedele ha rilasciato alcune dichiarazioni, toccando svariati temi. Sugli obiettivi stagionali ha detto: “Il Napoli ha il dovere di finire al meglio la stagione tentando di raggiungere almeno Europa League. Non sarà la Champions, ma è comunque una competizione europea”.

Ha poi ricalcato una delle tematiche più chiacchierate degli ultimi giorni: la nuova formazione societaria. Le voci riguardo l’approdo di Giovanni Manna come prossimo direttore sportivo si fanno via via più insistenti. Sull’attuale dirigente della Juventus Fedele è titubante: “Il Napoli deve darsi una organizzazione societaria con elementi di comprovata esperienza. Manna è giovane, sarà anche bravo, ma ha bisogno di formarsi“, spiega in diretta.

“Darei spazio ad un nuovo presidente”, Fedele sorprende tutti in diretta

Infine, Fedele ha aperto ad un clamoroso cambio alla presidenza del Napoli: “Se io fossi il presidente, siccome me ne parlano molto bene, darei spazio al figlio Luigi De Laurentiis“, tirando in ballo l’attuale presidente del Bari. Secondo Fedele però ci sono ancora alcuni aspetti da limare:

“Potrebbe fare molto bene a patto che prenda lezioni dal padre Aurelio per quello che concerne l’aspetto prettamente economico“.

Una soluzione interna quindi. Fedele conclude poi l’intervento con un ultimo commento sulla stagione in corso: “De Laurentiis ci pensi anche perché ha fatto tanto sia dal punto di vista economico che sportivo, peccato che in questa stagione abbia fallito“, rimarcando nuovamente sulla possibilità di un passaggio di consegne alla guida del Napoli.