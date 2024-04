Kvara, l’ultim’ora dalla Spagna fa tremare i tifosi: riguarda il futuro

Khvicha Kvaratskhelia è sicuramente uno dei calciatori del Napoli più ambiti dalle big europee. Arriva una novità importante dalla Spagna sul suo futuro.

In mezzo alla rivoluzione, un possibile punto fermo su cui ripartire. Questa è l’intenzione di Aurelio De Laurentiis, che vuole cucire su Khvicha Kvaratskhelia il Napoli che sarà. Un progetto che sarà rivisto a fondo e che vedrà la partenza di diversi big da qui in avanti, tra cui Victor Osimhen e Piotr Zielinski. La missione, però, sarà salvaguardare l’asso georgiano dalle insistenti voci provenienti dalla Spagna, dove l’ex Dinamo Batumi è ambito a dir poco.

La volontà del numero uno azzurro di puntare su di lui è innegabile, ma di mezzo c’è un contratto che andrà ritoccato e rinnovato. Sarà di vitale importanza, dunque, capire come andranno i colloqui con l’entourage del numero 77, capitanato da Mamuka Jugeli che più volte in passato si è lasciato andare a dichiarazioni importanti, scatenando anche non poche polemiche all’ombra del Vesuvio.

Insomma, cosa farà Khvicha Kvaratskhelia al termine della stagione in corso? Al momento, non è dato sapersi con concretezza, ma è evidente che i rumors continuano a moltiplicarsi. L’ultima indiscrezione che arriva dalla Spagna, d’altronde, getta nel panico i tifosi azzurri che sperano di contare sulle prodezze di Kvara ancora a lungo.

Mercato SSC Napoli, il Barcellona fa sul serio per Kvara

Il calciatore è ormai consapevole che ha su di lui posti i riflettori dei principali club europei e tra questi spicca il Barcellona. I blaugrana sembrano essere intenzionati ad allestire una squadra pronta a competere su altissimi livelli come in passato. La compagine catalana sta rientrando nella sua dimensione storica e dopo il campionato vinto lo scorso anno ed il posizionamento almeno tra le prime otto d’Europa in questo, la società sembrerebbe essere disposta a compiere un colpo ad effetto.

Kvara, nonostante la disastrosa stagione che sta svolgendo il Napoli, si è distinto grazie ai 10 gol e sei assist con 8 partite ancora a disposizione in Serie A. Secondo quanto riportato da “As”, i contatti tra le parti in questione si sarebbero intensificate.

D’altro canto, Aurelio De Laurentiis è disposto a tutto pur di puntare su di lui il Napoli del futuro: il patron azzurro, infatti, spinge per il rinnovo e potrebbe ripensarci – si legge – soltanto a fronte di un’offerta pari ad almeno 130 milioni di euro. Cifra che, secondo la medesima fonte, difficilmente arriverà nella prossima estate.