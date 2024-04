Italiano-Napoli, il Ds a sorpresa: “De Laurentiis sa bluffare”

Novità in merito al possibile arrivo di Vincenzo Italiano sulla panchina azzurra, il direttore sportivo fa un’importante rivelazione.

Con molta probabilità Francesco Calzona non rimarrà sulla panchina del Napoli anche per la prossima stagione, il presidente Aurelio De Laurentiis continua ad osservare diversi profili che potrebbero guidare la squadra a partire dall’anno prossimo. Uno dei nomi in lista è quello dell’attuale tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano.

Italiano al Napoli, cosa ne pensa PierPaolo Marino

Pierpaolo Marino, direttore sportivo con un lungo trascorso in Serie A, ha rilasciato un’intervista per FirenzeViola dove ha parlato del futuro di Vincenzo Italiano.

Di seguito, quanto evidenziato:

“Io ho grande stima di Italiano: l’ho trattato da giocatore e lo volevo quando stavamo ricostruendo il Napoli, poi lui non se la sentì di scendere in C e B con noi. Poi l’ho conosciuto in una vacanza a Trapani dove ci vedevamo insieme la sera a cena e discutevamo di calcio. Già da lì si apprezzavano le sue idee e i suoi ragionamenti di campo, poi lì a Trapani fece un vero miracolo”.

Il direttore sportivo afferma di avere una grande stima nei confronti dell’attuale tecnico della Fiorentina. Inoltre, svela di averlo trattato da calciatore e di aver spinto su di lui per averlo in maglia azzurra. Nonostante però, non si concluse positivamente l’affare, Marino sostiene di aver apprezzato sempre di più le sue idee anche a Trapani.

“Non so se questo è vero. Anche perché poi De Laurentiis negli ultimi tempi è solito depistare i media. Io auguro a Italiano il meglio per la carriera, anche se pure rimanere a Firenze, in una società con Pradé e Burdisso e guidata da Commisso, tutti personaggi che sono una garanzia, non sarebbe da disdegnare”.

Inoltre, Pierpaolo Marino afferma di augurargli il meglio per il prosieguo della carriera. Il possibile arrivo di Italiano sulla panchina azzurra potrebbe anche essere soltanto una voce, visto che la sua permanenza a Firenze continua ad essere positiva. Dunque, il suo futuro è ancora tutto da decidere. A tal proposito, il Napoli sta continuando a monitorare diversi profili di allenatori. Il sogno della società partenopea rimane Antonio Conte, il primo nome sulla lista del presidente Aurelio De Laurentiis. Ma non è l’unico nome ad essere presente in lista, presente anche il tecnico del Monza Raffaele Palladino (con cui il Napoli si sfiderà domenica presso l’U-Power Stadium, ndr). In ogni caso, non sono da escludere possibili sorprese come è già successo nel corso degli anni.