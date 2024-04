Ultime Napoli, SKY rivela tutti gli addi: tante sorprese, rivoluzione totale

Sarà rivoluzione in casa Napoli: dalla dirigenza al rettangolo verde, si prospettano mesi movimentati per gli azzurri.

Dallo scudetto alla lotta per l’Europa minore, una sorta di sinonimo del famoso aforisma “dalle stelle alle stalle”. Si potrebbe sintetizzare così il percorso del Napoli, che fresco campione d’Italia si è reso protagonista di un campionato più che anonimo.

Aurelio De Laurentiis, che è stato il protagonista e regista assoluto di queste scelte, ha deciso di attuare una rivoluzione in estate, conscio della necessità di non incorrere nuovamente negli stessi errori, programmando con largo anticipo la prossima annata. Una riprogrammazione che non riguarderà solamente il rettangolo verde, ma verrà estesa sino al settore dirigenziale.

Napoli stravolto – Le ultime di SKY Sport sulla bollente estate partenopea

Francesco Modugno, giornalista per SKY Sport molto vicino all’ambiente azzurro, ha quest’oggi fatto il punto sulla situazione in casa Napoli, delineando parte dell’idea del presidente De Laurentiis, a partire dall’ambito dirigenziale oltre che della panchina:

“Manna lavorerà a stretto contatto con Micheli, responsabile dell’area scouting. Vincenzo Italiano rappresenta la prima scelta, anche per dare una continuità tecnica, qui a Castel Volturno sentono propria una certa tipologia di calcio, di principi e visione. Conte? Un tentativo verrà fatto, De Laurentiis sa sorprendere con i propri casting”.

Poi, il passaggio sui calciatori, nello specifico Modugno ha delineato la strategia societaria in merito al sostituto di Victor Osimhen, oltre riguardo ai rientri di Gaetano e Folorunsho, che tanto bene stanno facendo al Cagliari ed Hellas Verona:

“Osimhen andrà via, il mercato ruoterà intorno al suo erede, per il nigeriano si incasseranno tra i 120 ed i 130 milioni, servirà un difensore forte ed infine due mezz’ali, oltre che i ritorni di Gaetano e Folorunsho”.

Infine, il passaggio su coloro certi di restare ed infine, su quegli azzurri che non hanno ancora delineato il proprio futuro:

“Mazzocchi verrà confermato, punti fermi anche: Anguissa, Rrahmani e Kvaratskhelia. Ci sono infine anche calciatori con contratti lunghi, ma di cui bisogna sondare le motivazioni: Di Lorenzo, Lobotka, Simeone e Raspadori alcuni di questi, insomma, sarà una estate bollente per il Napoli e De Laurentiis”.

Manca davvero poco e si darà il via a questo valzer, per una estate che somiglierà molto a quella vissuta nel 2022, quella in cui si sono poste le basi del terzo scudetto. Che sia di buon auspicio? I tifosi si augurano di sì.