Manna pazzo per un talento della Juventus: chi vuole portare subito al Napoli

Il Napoli inizia a programmare il futuro insieme al prossimo direttore sportivo, Giovanni Manna, che ha già messo nel mirino un talento della Juventus.

La stagione del Napoli è stata altamente deludente. Dai campioni d’Italia era lecito aspettarsi di più, quanto meno una squadra che lottasse per la conferma dello scudetto fino a un certo punto del campionato, conquistando di conseguenza anche la fondamentale qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Niente di tutto questo è successo, con De Laurentiis che ha cambiato ben tre allenatori nell’arco di una sola annata. Il presidente pare aver compreso gli errori commessi e quindi, come primo passo per programmare la prossima stagione, ha già scelto il direttore sportivo al quale affidare la costruzione della squadra che verrà, ovvero Giovanni Manna.

Direttore Sportivo classe ’88, Manna da giovane punta sui giovani. Dunque è lecito aspettarsi che possa puntare su ragazzi di belle speranze, magari qualcuno che già conosce bene. L’edizione odierna del Corriere dello Sport, infatti, lancia l’indiscrezione di un possibile interesse da parte del Napoli del prossimo anno per un giocatore della Juventus.

Calciomercato Napoli, la prima idea di Manna è Soulé dalla Juventus

Ecco quanto evidenziato:

A Manna piace molto Matias Soulé, 20 anni, argentino e mancino come fece lui. Gran bel talento, numeri con il Frosinone, l’anima della salvezza, giocate a gogò e di recente anche un numero di magia divenuto virale con l’Argentina under 23. Certo, lui gioca a destra, in attacco, e da quelle parti il Napoli ha appena acquistato Ngonge per 19 milioni, ma si vedrà.

Il primo obiettivo per il Napoli del futuro potrebbe quindi essere Matias Soulé, talento classe 2003 che quest’anno si sta mettendo in mostra al Frosinone. La trattativa potrebbe essere comunque frenata da due aspetti. Il primo è l’elevata valutazione che la Juventus fa del proprio gioiello: parliamo di una cifra compresa tra i 30 e i 35 milioni di euro. Il secondo è che nel Napoli la posizione di esterno destro d’attacco è già ricoperta da ben due calciatori: Matteo Politano e Cyril Ngonge.

Ngonge rappresenta l’investimento invernale del Napoli, che ha pagato poco meno di 20 milioni di euro il belga classe 2000 dal Verona. Politano, invece, ha rinnovato recentemente il contratto con gli azzurri e l’ipotesi di una cessione appare quanto mai remota. Soulé è sicuramente una suggestione interessante per i partenopei, ma al momento le esigenze tecnico-tattiche della squadra potrebbero far pensare di investire quelle importanti risorse economiche in altri ruoli.