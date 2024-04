Futuro Italiano, ci sono novità importanti: decisione presa

Vincenzo Italiano è il nome più caldo per la panchina del Napoli, anche stasera sono giunte novità in merito.

Rebus allenatore in casa Napoli. Francesco Calzona è al momento l’allenatore del Napoli e lo resterà fino al termine della stagione, salvo poi onorare l’accordo con la federazione calcistica slovacca. Per questa motivazione, Aurelio De Laurentiis è in fase di valutazione di una moltitudine di profili.

Antonio Conte rappresenta il sogno del numero 1 della FilmAuro, una opzione che resta però complicatissima a causa delle esose richieste del pugliese, che oltre al suo ingaggio, pretenderebbe garanzie tecniche come da sempre fatto in carriera. Per questa motivazione, ad oggi, il suo nome rispetto agli altri è stato indicato sempre come più defilato.

Ci sarebbe poi Stefano Pioli, che nel corso delle ultime settimane si è però riavvicinato al Milan come dichiarato dallo stesso Cardinale. De Laurentiis resterebbe all’attesa per l’ex Lazio, ma anche in questo caso la consapevolezza di una strada tortuosa è già stata raggiunta.

Vincenzo Italiano resta quindi l’opzione più probabile: l’allenatore della Fiorentina, dopo esser stato vicinissimo al Napoli nell’estate del 2023, potrebbe finalmente accasarsi sotto l’ombra del Vesuvio nei prossimi mesi. Fabrizio Romano, noto esperto di calciomercato, attraverso il suo profilo X, ha reso noto un’ultima news sul futuro dell’ex Spezia, una indiscrezione a quanto pare definitiva.

Secondo il massimo esperto in materia, Italiano avrebbe già deciso di comune accordo con la proprietà viola di lasciare la Fiorentina. Attualmente, il pensiero di allenatore e società è unicamente quello di concentrarsi sul finale di stagione, salvo poi salutarsi nel migliore dei modi. Di seguito, il tweet pubblicato quest’oggi:

🟣 Vincenzo Italiano will part ways with Fiorentina at the end of the season, as plan remains clear for both sides.

The manager remains focused on upcoming games and targets for the season then he’s leaving in June, as planned.

Fiorentina are already looking for another coach. pic.twitter.com/xglTsRm0IS

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 4, 2024