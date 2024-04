Di Lorenzo non è intoccabile, l’Inter fa sul serio: la strategia per acquistarlo dal Napoli!

Il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, potrebbe non essere più intoccabile, l’Inter e altri due club si stanno già muovendo per l’eventuale acquisto.

La stagione del Napoli è stata ben al di sotto della soglia della delusione. Dalla formazione campione d’Italia ci si aspettava decisamente di più, invece la squadra che solo 10 mesi fa stravinceva lo scudetto si è sciolta sotto il sole d’agosto, già a inizio campionato. Società, allenatori (ben tre) e calciatori sono tutti egualmente colpevoli per l’annata fallimentare degli azzurri. E tutti ne pagheranno un po’ le conseguenze.

Gli stessi calciatori, che fino a poco tempo fa sembravano intoccabili, sono diventati invece cedibili. Il Napoli non metterà nessun veto e ascolterà ogni eventuale proposta per i suoi gioielli. Tra i calciatori che a sorpresa potrebbero lasciare l’azzurro c’è addirittura il capitano, Giovanni Di Lorenzo. Nonostante il recente rinnovo di contratto fino al 2028, più opzione di un ulteriore anno, non è detto che il terzino resti al Napoli.

Tre club su Di Lorenzo, l’Inter fa sul serio per il capitano del Napoli

Come riferito dall’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, sono ben tre i club che si sono già fatti avanti per il capitano azzurro. Una formazione italiana, una big de La Liga e un club di Premier League. Ecco quanto evidenziato:

Nessuno è completamente intoccabile. Capitan Di Lorenzo piace a Inter, Aston Villa ed Atletico Madrid. I nerazzurri potrebbero cedere Dumfries soprattutto se non dovesse rinnovare il contratto in scadenza a giugno 2025 e il terzino azzurra piace soprattutto perché può essere utilizzato sia da braccetto di difesa sia da quinto a tutta fascia, giocandosi il posto con Darmian.

L’Inter, dunque, sembra fare sul serio per Giovanni Di Lorenzo. I nerazzurri intendono trovare le risorse necessarie per l’acquisto dalla cessione di Dumfries, apprezzatissimo in Premier League. In Inghilterra, però, ci sono anche estimatori proprio per il capitano del Napoli, che potrebbe scegliere l’estero in caso di addio. In particolare l’Aston Villa del d.s. Monchi è interessatissimo al possibile acquisto.

Come riportato su X dal giornalista esperto di calciomercato, Nicolò Schira, Monchi starebbe pianificando di ingaggiare un nuovo terzino destro. L’Aston Villa ha monitorato nelle ultime settimane, oltre a Giovanni Di Lorenzo del Napoli, anche Andrea Cambiaso della Juventus e Raoul Bellanova del Torino. I partenopei non vorrebbero cedere il proprio capitano, come detto blindato da un contratto molto lungo. Ma chiaramente, davanti a un’offerta importa, più o meno da 25-30 milioni di euro, le cose potrebbero cambiare.