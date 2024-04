Calciomercato Napoli, via sette calciatori: De Laurentiis ne manda via quattro, l’annuncio

Sarà rivoluzione in estate in casa Napoli, i risultati di questa stagione non hanno lasciato scelta a De Laurentiis.

Dallo scudetto, all’anonima lotta per l’Europa minore, è stato questo lo strano destino del Napoli, incapace non solo di ripetersi, ma addirittura di tenere un rendimento quantomeno idoneo ad una squadra campione.

Scelte sbagliate in sede di calciomercato e dirigenziale, sintesi perfetta dell’eccessiva approssimazione con cui lo stesso Aurelio De Laurentiis ha scelto di operare nell’annata che sarebbe dovuta essere quella della conferma. Ormai è andata, giusto pensare al futuro con la consapevolezza di non poter ripetere gli stessi errori, con una parole che valga come dogma: programmazione.

Napoli, De Laurentiis senza freni: queste le scelte del patron per la prossima annata

Dalla dirigenza sino al campo, saranno tanti i settori in cui il numero 1 del club interverrà. Innanzitutto il prossimo direttore sportivo, Manna, leader della Next Gen della Juventus, che con ogni probabilità tenterà il grande salto nel ruolo di d.s sotto l’ombra del Vesuvio.

Successivamente, si passerà all’allenatore, ad oggi Vincenzo Italiano sembra in pole, ma le opzioni che conducono ad Antonio Conte e Stefano Pioli, seppur complicate, resterebbero secondo i vari esperti di calciomercato ancora in piedi. Staremo a vedere.

Ma per ciò che concerne i giocatori? Valter De Maggio, noto giornalista campano, sulle frequenze di Radio Kiss Kiss, ha provato a fare il punto in merito:

“Sarà rivoluzione, ne andranno via ben sette: quattro li manda via De Laurentiis in persona, 3 che vogliono allontanarsi in prima persona, a loro si aggiungeranno Osimhen e Zielinski“.

Insomma, non solo Victor Osimhen e Piotr Zielinski, i due top per cui l’addio è stato già definito. Addirittura altri 7 azzurri saluteranno Napoli. Tra i papabili nomi certamente i vari Dendoncker e Demme, calciatori totalmente fuori dal progetto tecnico partenopeo, oppure Giovanni Simeone, su cui ci sono le sirene di vari club, Lazio in primis, con il suo ex mentore, Igor Tudor, voglioso di abbracciarlo.

Infine Hamed Jr Traorè, su cui vige un riscatto da ben 25 milioni su cui la società non ha sciolto ancora le proprie riserve. Insomma, saranno mesi caldi, bollenti, con la necessità di non farsi trovare nuovamente impreparati, a prescindere dall’obiettivo, un obiettivo che potrebbe condurre all’Europa League, Conference League, oppure addirittura ad una Europa mancata, avvenimento che accadrebbe per la prima volta dopo 13 anni consecutivi.