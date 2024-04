Retroscena incredibile tra ADL e Giuntoli: è successo prima dell’arrivo di Manna

Giovanni Manna al Napoli sembra ormai cosa fatta: retroscena incredibile tra De Laurentiis e Giuntoli prima del suo arrivo.

Nella giornata di ieri sono state sciolte le riserve riguardo il prossimo ds del Napoli. Nelle ultime settimane si era parlato sempre più insistentemente dell’addio di Mauro Meluso dopo una stagione da dimenticare.

Sono stati tantissimi i nomi accostati al Napoli anche se nessuno sembrava davvero vicino all’arrivo a Napoli. La Gazzetta dello Sport, poi, ha lanciato la notizia dell’arrivo di Giovanni Manna dalla Juventus e tutto sembra portare a questa conclusione.

Nell’ultima stagione, il giovanissimo Manna ha imparato tantissimo al fianco di Cristiano Giuntoli e nel ruolo di Head of First Team. Dopo alcune esperienze in giro per l’Europa, ora sembra pronto al grande salto per essere il ds in un club di primissima fascia come il Napoli.

Prima del suo arrivo, però, c’è un incredibile retroscena tra Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli rivelato dall’edizione odierna di Tuttosport.

Manna-Napoli, colloquio a sorpresa tra Giuntoli e De Laurentiis

L’arrivo di Giovanni Manna al Napoli ha sorpreso tutti gli addetti ai lavori e i tifosi azzurri. Il profilo non è dei più noti anche se in passato è salito alla ribalta per l’ottimo lavoro fatto in coppia con Zeman al Lugano.

De Laurentiis, con il suo arrivo, spera di poter riportare il Napoli in alto e che Manna possa compiere un processo di crescita come fatto proprio da Giuntoli dopo il suo arrivo al Napoli dal Carpi.

L’edizione odierna di Tuttosport rivela un retroscena incredibile tra l’ex ds del Napoli e il patron azzurro riguardante proprio l’arrivo di Manna.

Indiscrezioni, infatti, raccontano che tra Giuntoli e De Laurentiis ci sia stato un contatto nei giorni scorsi per comprendere meglio le qualità di Manna. Giuntoli ha dato piene garanzie al patron azzurro che così si è deciso ad affondare il colpo decisivo per strappare il giovane dirigente alla Juventus.

Grazie alle splendide parole di Giuntoli, Manna ha battuto la concorrenza di altri ds come D’Amico dell’Atalanta e Pietro Accardi dell’Empoli. Oltre a loro, poi, nei mesi scorsi si era parlato anche di un possibile arrivo di Ricky Massara e di Gianluca Petrachi.

Secondo molti, l’arrivo di Petrachi a Napoli sarebbe stata una delle condizioni poste da Antonio Conte per il suo arrivo a Napoli. Nelle ultime ore, però, si è parlato comunque di un possibile accordo con il tecnico salentino che sarebbe contento dell’arrivo di Giovanni Manna nella dirigenza azzurra.