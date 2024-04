Conte-Napoli, novità importante: nuova mossa di De Laurentiis

De Laurentiis non intende mollare la presa: Antonio Conte rimane la scelta principale della dirigenza partenopea.

Aurelio De Laurentiis ha preso la decisione di voler ripartire da zero affidando la ricostruzione del progetto azzurro ad un uomo dalla forte personalità e dalle indiscutibili qualità: Antonio Conte. L’ex allenatore della Nazionale rimane l’obiettivo numero uno della società partenopea che vorrebbe regalare un profilo importante alla tifoseria del Napoli, delusa dal rendimento della corrente stagione.

In un momento in cui non si fa altro che discutere riguardo a diverse indiscrezioni che hanno preso di mira alcuni giocatori del Napoli, eventualmente disposti alla cessione, ecco quanto rilasciato da Francesco Modugno, inviato di Sky Sport: “Un progetto che ricomincia con un nuovo allenatore, quindi magari Vincenzo Italiano, che è il profilo individuato. Ma da quello che ci risulta ancora un tentativo verrà fatto per Antonio Conte. Poi chissà, il casting di De Laurentiis è sempre così ampio e allargato”.

Il tecnico leccese, infatti, sarebbe stato contattato dal patròn azzurro dopo la decisione di esonerare Rudi Garcia a causa delle deludenti prestazioni offerte dalla squadra sotto la sua gestione. In quel momento la risposta dell’ex Juve è stata negativa poichè quest’ultimo non avrebbe voluto caricarsi sulle proprie spalle la responsabilità di aver preso una squadra in corsa.

Conte rimane l’obiettivo, sullo sfondo c’è Italiano

Il profilo di Vincenzo Italiano rimane uno tra quelli più desiderati da De Laurentiis per il prossimo allenatore della squadra campana. Il club partenopeo ha riposto gli occhi su di lui già dai tempi dello Spezia e probabilmente la scelta di non affondare il colpo e lasciarlo crescere alla Fiorentina è stata azzeccata.

Con la Viola ha accumulato una grande esperienza arrivando, nella scorsa stagione, a centrare due finali tra Coppa Italia e Conference League. Un ruolino di marcia molto positivo e che De Laurentiis monitora costantemente soprattutto alla luce di alcune notizie balzate fuori riguardo alla sua permanenza alla Fiorentina, ormai sempre più remota.

Alla luce di ciò, non dovesse concretizzarsi la pista Antonio Conte, potrebbe proprio essere Italiano a prendere posto sulla panchina del Napoli. Conte vorrà sicuramente una squadra competitiva con un progetto ben definito ed ambizioso. Con Osimhen in uscita, la società avrà la possibilità di utilizzare un budget sufficiente per costruire una rosa di un certo livello che possa accontentare le esigenze del prossimo mister azzurro.