ADL stava per chiudere con Accardi, annuncio di De Maggio: il vero motivo della scelta su Manna

Retroscena in casa Napoli, Accardi era vicinissimo al Napoli ma qualcosa è andato storto: ecco cosa è successo.

Valter De Maggio ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli in cui ha svelato un clamoroso retroscena che riguarda il futuro del Napoli ed il presidente Aurelio De Laurentiis. Il numero uno degli azzurri guarda già alla prossima stagione e secondo le ultime indiscrezioni si sarebbe accordato con Giovanni Manna riguardo al ruolo di direttore sportivo per il prossimo anno.

Una notizia che ha spiazzato tutti e che ha allontanato definitivamente Pietro Accardi, ds dell’Empoli dai radar partenopei. L’annata calcistica che stanno vivendo i beniamini del tifo azzurro è totalmente da dimenticare: tante delusioni e pochissime soddisfazioni. Un qualcosa d’impronosticabile ad inizio stagione data la sola e dolorosa partenza di Kim Min-jae verso il Bayern Monaco.

Mauro Meluso, subentrato a Cristiano Giuntoli, non è riuscito ad imporsi nè sul mercato nè all’interno della società. Il difensore d’esperienza e da top club non è arrivato ed alcune opzioni in mezzo al campo non hanno reso come si sperava. Il rinnovo di Zielinski non è stato gestito per il meglio con la conseguenza che una diretta concorrente si è aggiudicata le prestazioni sportive del centrocampista polacco.

Affare Accardi saltato: il motivo del cambio di scelta da parte della società

L’ex direttore sportivo dello Spezia, Meluso, non continuerà la sua avventura a Napoli. La società ha deciso di non esercitare la clausola di rinnovo automatico che sarebbe scattata alla fine della corrente stagione. I vertici del club partenopeo, dopo il via vai di allenatori, ha deciso di voler rifondare l’intero sistema azzurro affidando un incarico così importante ad un uomo esperto come Giovanni Manna. Quest’ultimo riceverà un ingaggio di 400mila euro contro gli 800mila richiesti da Accardi.

I sondaggi sono stati fatti in maniera molto approfondita ed alla fine De Laurentiis ha deciso di affidare la gestione dell’area tecnica a Manna e non ad Accardi. Il ds dell’Empoli, infatti, non sarebbe stato convinto della voce in capitolo che il presidente del Napoli e Chiavelli avrebbero potuto avere nella gestione del proprio lavoro.

Di seguito quanto riportato da De Maggio: “L’affare Accardi salta perchè voleva tutte le responsabilità, mentre De Laurentiis e Chiavelli vogliono mantenere sempre un certo controllo. Una cosa mi preoccupa, perchè le idee di questa stagione da parte della società sono state terrificanti“.