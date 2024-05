Prossimo allenatore Napoli, a sorpresa scavalca tutti: chi è il nuovo favorito!

Il Napoli continua a lavorare in vista della prossima stagione, il primo tassello sarà la nomina del nuovo allenatore: spunta un nuovo favorito.

Mancano sempre meno giorni al termine della stagione 2023/24, almeno per il Napoli che chiuderà la propria annata orribile dopo la sfida prevista per domenica alle ore 18 contro il Lecce allo stadio Maradona. Ultimo impegno per gli azzurri, che poi saluteranno Napoli, alcuni di loro in maniera definitiva. Il presidente De Laurentiis ha intenzione di effettuare una mezza rivoluzione che coinvolgerà dirigenti, staff tecnico e calciatori.

Vincenzo Italiano sorpassa tutti, è il nuovo favorito per la panchina del Napoli: c’è già l’accordo sull’ingaggio

Individuato il prossimo direttore sportivo: sarà Giovanni Manna (per ufficializzarlo si attende solo il via libera della Juventus), i partenopei sono ora concentrati sulla ricerca del prossimo allenatore. Il casting è partito da tempo e oggi si registra un nuovo sorpasso della corsa a quattro tra Conte, Gasperini, Pioli e Italiano. Ecco quanto evidenziato dall’edizione odierna de Il Mattino:

“La fumata bianca di Italiano, la carta bianca al progetto Napoli, potrebbe ora fare la differenza nella scelta di De Laurentiis. Il tecnico viola sembra davvero quello in pole, avanti rispetto a Gasperini: ma il cerchio si stringe, anche se neppure De Laurentiis ha ancora la certezza di chi sarà il nuovo tecnico. Gasperini ha chiesto (e ottenuto) tempo prima di iniziare a pensare al suo futuro lontano da Bergamo: avrà le idee chiare dopo la finale dell’Atalanta di Dublino di domani. Ma non è detto che poi possa essere lui il predestinato. Italiano si è da tempo detto pronto all’avventura Napoli già da qualche settimana, non ha riserve da sciogliere e ha già un’intesa con il ds in pectore Giovanni Manna. Il suo manager napoletano, Diego Nappi, è pronto all’incontro che può definire ogni cosa. A suo vantaggio la giovane età e il fatto che questo è almeno il terzo tentativo di ingaggiarlo”.

Dunque a sorpresa Vincenzo Italiano, che tra qualche settimana lascerà la Fiorentina, torna ad essere il candidato favorito per ereditare la panchina del Napoli. Con lui c’è già un’intesa sull’ingaggio, ma soprattutto potrebbe rappresentare quella continuità progettuale che gli azzurri hanno intrapreso ormai da tempo, a differenza di quanto invece prevederebbe l’ingaggio di un tecnico come Conte o anche Gasperini. Anche lo stipendio da versare a Italiano sarebbe decisamente inferiore rispetto alle richieste di Conte. Eppure, in questo valzer di allenatori e panchine, non è ancora detta l’ultima parola. Soprattutto in casa Napoli.