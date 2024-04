Sostituisce Elmas e Zielinski, il Napoli anticipa tutti: 40 milioni per il nuovo acquisto

Il Napoli è pronto a piazzare un colpo a centrocampo. De Laurentiis avrebbe già individuato il profilo ideale per rinforzare la mediana dopo gli addii di Zielinski e Elmas.

Il Napoli è molto attivo sul mercato in entrata in vista della prossima stagione. Il club azzurro ha l’obbligo di puntellare la rosa in diversi reparti per tornare a lottare all’apice della Serie A e non solo. Tutto ciò, passa proprio attraverso i colpi estivi, i quali daranno lo slancio fondamentale per affrontare al meglio gli impegni futuri.

Un reparto da rinforzare è senza dubbio il centrocampo. Quest’ultimo è orfano di Elmas, il quale sarà poi seguito da Zielinski che ha ormai sposato il progetto Inter. Il polacco rappresenta una perdita importante sulla trequarti, motivo per il quale occorre un calciatore con importanti qualità tecniche e non solo.

Mercato Napoli, Sudakov è l’obiettivo di De Laurentiis: le ultime

Georgiy Sudakov è nel mirino del Napoli da diversi mesi. Il ventunenne di proprietà dello Shakhtar Donetsk è seguito da tante big, tra cui anche la Juventus targata Cristiano Giuntoli. Stando a quanto riportato da “Il Corriere dello Sport” De Laurentiis sarebbe pronto ad assecondare le richieste del club ucraino con lo scopo di ingaggiare il giovane talento.

La trattativa con il club proprietario del cartellino sarà tutt’altro che facile. Infatti, la società conosce bene le qualità del calciatore e non intende fare sconti a nessuno. Negli ultimi mesi, c’è stato un contatto fra le parti ma la trattativa dovrebbe decollare una volta terminata la stagione, in modo tale da provare a convincere la dirigenza.

Sudakov, però, non è l’unico calciatore nel mirino della società azzurra. Infatti, un altro profilo attenzionato dal club porta il nome di Lewis Ferguson. Quest’ultimo è reduce da una stagione molto importante con la maglia del Bologna, motivo per il quale si è meritato l’attenzione delle big italiane e non solo. La dirigenza emiliana potrebbe cedere il proprio gioiello, ma il tutto potrebbe cambiare rapidamente con l’insediamento del nuovo allenatore e del DS in casa Napoli.