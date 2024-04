Serie A, stangata doppia dal Giudice Sportivo: riguarda il Napoli

Il Napoli è settato verso il prossimo impegno di Serie A contro il Monza, in programma domenica. Intanto arriva la stangata per gli azzurri dal Giudice Sportivo.

In casa Napoli si proverà a ripartire dopo la cocente sconfitta per 3-0 rimediata al Maradona contro l’Atalanta. Gli azzurri sfideranno un’altra squadra lombarda, ovvero il Monza, nel match valido per la 31ª giornata di Serie A che si disputerà all’U-Power Stadium.

Dopo l’ultimo turno di campionato, si attendeva il pronunciamento del Giudice Sportivo in merito a squalifiche e sanzioni amministrative in vista del prossimo turno. Per il Napoli è arrivata una stangata piuttosto importante.

Giudice Sportivo: stangata per il Napoli dopo la sfida con l’Atalanta

Prosegue la preparazione del Napoli verso la sfida di domenica contro il Monza. I ragazzi guidati da Francesco Calzona proveranno a risollevarsi a partire dal prossimo incontro, in modo da lasciarsi alle spalle la brutta sconfitta contro l’Atalanta. Ormai la stagione del Napoli è quasi completamente compromessa, con gli azzurri che difficilmente conquisteranno un posto per la prossima Champions League. In casa Napoli adesso il focus è praticamente verso la nuova stagione, dove si dovrà ripartire assolutamente dopo una stagione così difficile. Continuano però i problemi per il Napoli, che dalla sfida contro l’Atalanta non esce solo sconfitto, ma anche sanzionato dal Giudice Sportivo:

“Il Giudice Sportivo della Serie A ha reso note le ammende per i club, dopo il match Napoli-Atalanta della 30esima giornata. 4mila euro di multa al Napoli “per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato, nel recinto di giuoco, un fumogeno e numerose bottiglie in plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS”.

Oltre il danno anche la beffa per il club di Aurelio De Laurentiis, che si ritrova a dover pagare una multa a causa del comportamento inappropriato dei propri tifosi sugli spalti.

Monza, out un titolarissimo: è ufficiale

Non sono solamente gli azzurri a pagare però, visto che anche il Monza deve fare i conti con una stangata. Difatti nel corso del match tra Torino e Monza, il capitano dei brianzoli, Matteo Pessina, ha rimediato una doppia ammonizione e quindi l’espulsione. Ovviamente questa sanzione in campo costa caro a Pessina, che salterà la gara contro il Napoli di domenica. Dunque sia Napoli che Monza arrivano alla gara di domenica con una sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, anche se di entità differenti. A pagarne le spese maggiormente è il Monza, che non potrà contare su uno dei perni della sua squadra, nonché capitano, Matteo Pessina, che assisterà al match presumibilmente dagli spalti.