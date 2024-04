Osimhen, futuro già delineato? C’è l’annuncio: “Giocherà in questo club”

Victor Osimhen dirà addio al Napoli dopo quattro anni: tra i vari top club su di lui, secondo un agente, uno potrebbe essere in pole.

Victor Osimhen ed il Napoli, un matrimonio che è destinato a terminare. Sin dal mese di dicembre, quando venne annunciato il rinnovo monstre di quest’ultimo, il futuro pareva delineato. La cessione in estate era quindi già scontata, un’operazione che permetterà al Napoli di incassare tra i 120 ed i 130 milioni d’euro, cifra record nella storia del club.

De Laurentiis ne era ben consapevole, non a caso a poche settimane dalla firma decretò esplicitamente la fine del rapporto tra club ed attaccante.

Futuro Osimhen, un top club avanti su tutti? Le ultime indiscrezioni sul nigeriano

Premier League, Liga, oppure la Ligue 1, i top club che potrebbero permettersi Osimhen non risiedono di certo in Italia, come prevedibile attendersi. Ma quale tra le svariate società citate in questi mesi si accaparrerà il capocannoniere della scorsa Serie A?

Dario Canovi, agente di Thiago Motta, sulle frequenze di Radio Kiss Kiss, nel corso della trasmissione Radio Goal, ha espresso il proprio pensiero in merito:

“Osimhen? Per me andrà al PSG, sarebbe il nome perfetto per la sostituzione di Mbappè. Quella a cui stiamo assistendo in Francia è una farsa, il futuro di Mbappè è nelle mani del Real Madrid, Mbappè ha mandato addirittura a quel paese il proprio allenatore insultandogli la madre, con il PSG è finita”.

Insomma, idee chiare dell’agente, che nell’effetto domino scatenato dall’addio di Mbappè, prevede una prima mossa del club parigino proprio sul bomber principe del Napoli, nonchè ex conoscenza del massimo campionato francese, dove è esploso indossando la maglia del Lille.

Infine, il passaggio sul proprio assistito, commentando anche le indiscrezioni che vedono Manna, leader della next gen juventina, prossimo direttore sportivo del Napoli:

“Le voci su Thiago Motta? Thiago non è più una sorpresa, bisogna ammetterlo, il tecnico gioca un calcio bello e da squadra importante. Manna? Sinceramente non lo conosco, devo dire che però le sue referenze sono ottime”.

Manna e Thiago Motte, due figure giovani che forse l’anno prossimo potrebbero incontrarsi. Il tecnico del Bologna, infatti, nonostante le varie smentite del proprio agente, è uno degli allenatori più seguiti proprio da Napoli e Juventus, ad oggi nulla di concreto, ma un nome attenzionato con particolare interesse.