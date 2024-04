Mercato Napoli, si sceglie il post Osimhen: cerchio ristretto a tre attaccanti

Il Napoli è pronto a salutare Victor Osimhen al termine della stagione. La società avrebbe già individuato tre profili per guidare l’attacco nella prossima annata.

Il futuro di Victor Osimhen a Napoli è sempre più in bilico. L’attaccante azzurro è corteggiato da tante big europee, motivo per il quale la cessione appare l’opzione più adeguata. Nel contratto del calciatore è presente una clausola da ben 130 milioni di euro, che costringerebbe De Laurentiis a cederlo.

Una volta incassata tale cifra, poi spetterà al club individuare il profilo ideale da cui ripartire. Infatti, la chiave è rappresentata dal mercato, sul quale il Napoli dovrà lavorare sodo per tornare ad essere competitivo in Italia e non solo. Non a caso, tra le file azzurre sono già iniziati i casting per l’attacco e sul taccuino del presidente sarebbero presenti ben tre diversi profili: Jonathan David, Joshua Zirkzee e infine Santiago Gimenez.

Mercato Napoli, De Laurentiis lavora al post Osimhen: i profili nel mirino

Sostituire Victor Osimhen non sarà una missione facile, ma il club ha l’obbligo di acquistare un calciatore all’altezza del nigeriano. Sebbene la stagione in corso non è stata da incorniciare, l’attaccante azzurro vanta una straordinaria qualità fisica accompagnata da una voglia straripante. A tal proposito, De Laurentiis dovrà ingaggiare giocatori capaci di fare la differenza nel reparto offensivo e non solo.

Stando a quanto riportato da “Il Corriere dello Sport” le piste concrete per il Napoli sarebbero almeno tre. Infatti, nel mirino del club ci sarebbero tre diversi attaccanti, i quali militano in giro per il mondo. Bisogna partire da Jonathan David, attualmente in forza al Lille e da diversi mesi accostato al club Campione d’Italia. Un altro profilo è quello di Santiago Gimenez, ventitreenne del Feyenoord che ha già conquistato l’Europa a suon di gol. L’ultima profilo riguarda invece Joshua Zirkzee, protagonista assoluto con la maglia del Bologna.

Per acquistare uno dei tre attaccanti servirà uno sforzo economico da parte della società, la quale avrà più libertà di movimento proprio grazie alla cessione di Osimhen. Infatti, le trattative saranno estenuanti, ma De Laurentiis e il suo staff dovranno provare a battere la concorrenza delle big.